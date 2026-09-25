Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì họp báo.

Điểm nhấn là chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại họp báo.

Chương trình gồm ba nội dung chính: trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026; trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử, gồm 8 tập thể và 46 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực. Ngày 23/9, Hội đồng xét chọn đã họp và đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong số 47 hồ sơ đủ điều kiện xét giải.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai dự kiến tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, tham gia xây dựng chính sách và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, điểm mới của Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay là quan tâm đến các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy giáo dục STEM cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 lần đầu có sự hỗ trợ của chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up”, nhằm cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong tháng 10, Hội LHPN Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” tối 5/10; Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”; Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026; sự kiện “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” và Hội nghị về phòng, chống ung thư vú với chủ đề “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương”.

Bên cạnh đó, chương trình “Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026” dự kiến trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cùng 2.010 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hoạt động hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền, tập trung vào nước sạch, vệ sinh, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu đặc thù của trẻ em gái.

Đáng chú ý, chương trình “Là Con Gái Thật Tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương” năm học 2026-2027 được triển khai tại 186 điểm trường thuộc 21 tỉnh, thành phố, trong đó xây dựng “Góc Nữ sinh” tại 100 trường thuộc 100 xã biên giới đất liền. Lễ khởi động toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội.

Cuối năm 2026, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động về chuyển đổi số, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hợp tác quốc tế, trong đó có Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội với khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự.