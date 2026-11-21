Trình diễn tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Ảnh: THU TRANG

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong nhấn mạnh, di sản văn hóa là kết tinh trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; là tài sản quý giá, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần, củng cố bản sắc và phát triển đất nước bền vững.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu khai mạc triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam. Ảnh: THU TRANG

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, di sản văn hóa phi vật thể được lưu giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng. Nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy sức sống của di sản.

“Bảo vệ di sản phải lấy cộng đồng làm chủ thể, gắn với môi trường thực hành và sự trao truyền giữa các thế hệ”, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định.

Trong hai ngày 21 và 22-11, tại Cố đô Hoa Lư, người dân và du khách được trực tiếp trải nghiệm nhiều loại hình di sản văn hóa đặc sắc của các vùng miền như phở Hà Nội, phở Nam Định, bánh cuốn Thanh Trì, nghề ướp trà sen Quảng An, trồng và chế biến chè Thái Nguyên, tranh dân gian Đông Hồ, tò he, kéo co ngồi, hội diều làng Bá Dương Nội, thư pháp, nghề thêu ren Ninh Hải, ném còn…

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày di sản văn hóa tại Cố đô Hoa Lư. Ảnh: THU TRANG

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chuỗi hoạt động không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản mà còn đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Vì vậy, các bảo tàng, ban quản lý di tích cần phát huy vai trò kết nối, lan tỏa giá trị di sản; các nghệ nhân và cộng đồng chủ thể tích cực chia sẻ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, chung tay gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc.

Trình diễn di sản kéo co ngồi tại chương trình. Ảnh: THU TRANG

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; không gian trưng bày “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” và triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Tiếp nối hành trình tri ân”.

Cũng trong ngày 21-11, tại Bảo tàng Ninh Bình diễn ra tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026.

Ngày 22-11, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang chính thức khai trương.