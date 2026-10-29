Nhiều hoạt động thiết thực vì người cao tuổi

Hội NCT xã Hòa Thắng phối hợp tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho NCT tại từng thôn

Chăm lo cho người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn và tạo môi trường giao lưu, rèn luyện là những nội dung được các cấp hội NCT chú trọng trong Tháng hành động năm nay. Tại xã Hòa Thắng, hội NCT xã đã trao 75 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp với Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Sài Gòn (Phan Thiết) khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 500 NCT trên địa bàn. Ông Nguyễn Tiến Công, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: “Các hoạt động nhằm giúp NCT, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm, chăm sóc sức khỏe kịp thời, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, việc duy trì đời sống tinh thần, khuyến khích NCT rèn luyện thể chất cũng được các địa phương quan tâm. Tại xã Cát Tiên 3, Hội NCT xã tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi, bóng cửa, giao lưu văn nghệ, ôn lại truyền thống và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

NCT tham gia thi đấu môn bóng cửa, sống vui, sống khỏe

Chương trình thu hút 12 đội tham gia các môn bóng chuyền hơi, bóng cửa và 11 đội văn nghệ đến từ 8 chi hội. Ông Tống Văn Tưởng - Chủ tịch Hội NCT xã Cát Tiên 3 cho biết: “Những hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường sự gắn bó giữa hội viên mà còn khuyến khích NCT sống vui, sống khỏe và tích cực tham gia phong trào tại địa phương”.

Hội NCT xã Cát Tiên 3 tổ chức hội thao và giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi cho hội viên

Theo bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội NCT tỉnh, hưởng ứng Tháng hành động vì NCT năm 2026, các cấp hội đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe, hỗ trợ phẫu thuật mắt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Công tác chăm lo ưu tiên NCT thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cô đơn, không nơi nương tựa và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT các xã, phường, đặc khu tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ

Nâng cao chất lượng sống

Trong năm qua, các cấp hội phối hợp với ngành y tế tổ chức hơn 150 cuộc khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; gần 95.000 lượt NCT được khám sàng lọc, cấp phát thuốc và lập hồ sơ quản lý sức khỏe định kỳ. Chương trình “Mắt sáng cho NCT” hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho gần 300 NCT có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện thị lực, giúp việc đi lại và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội NCT tỉnh (thứ 7, từ trái sang) tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với chăm sóc sức khỏe, toàn tỉnh duy trì, nhân rộng hơn 290 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hơn 44.500 hội viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao. Đây là môi trường để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Công tác chăm lo còn nhận được sự chung tay của cộng đồng. Trong năm qua, các cấp hội vận động hơn 12,7 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà gần 43.000 lượt NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa.

NCT được hỗ trợ khám, phẫu thuật mắt

Trong bối cảnh già hóa dân số, công tác chăm sóc NCT cần được thực hiện thường xuyên, đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, đời sống tinh thần và điều kiện sinh hoạt. Bên cạnh các hoạt động trong Tháng hành động, việc duy trì các chương trình chăm sóc, phát huy mô hình hỗ trợ tại cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp NCT sống vui, sống khỏe và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình, xã hội.

Các hoạt động được triển khai đồng bộ với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, UBND tỉnh và sự phối hợp của ngành y tế, Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Diễn ra sau Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ VII, Tháng hành động tiếp thêm khí thế thi đua, thúc đẩy các cấp hội nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội NCT tỉnh