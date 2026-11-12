Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình “Công an Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục” tại xã Quốc Khánh

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tham dự chương trình có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương, Công an xã và đông đảo thầy cô giáo, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn xã Quốc Khánh

Đại diện các đơn vị trao biểu trưng công trình “Ánh sáng an ninh” cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Đại diện Công an xã Quốc Khánh trao tặng quà cho con nuôi

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo xã Quốc Khánh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh” cho Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quốc Khánh.

Công trình gồm hệ thống 20 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các khu vực chưa có điện chiếu sáng trong khuôn viên nhà trường với tổng kinh phí 41 triệu đồng; trao tặng 28 suất quà với tổng trị giá 14 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Công an xã Quốc Khánh đã nhận nuôi “Con đỡ đầu” và trao tặng quà cho con nuôi.

Đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh triển khai Chương trình “Đại sứ Lá chắn xanh”

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai Chương trình “Đại sứ Lá chắn xanh”, nhằm đưa các kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp luật tiếp cận gần hơn, hiệu quả hơn với môi trường giáo dục.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an xã với các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Đồng thời, chương trình cũng tổ chức hoạt động biểu diễn võ thuật Công an Nhân dân; thông qua và thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an xã với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc triển khai chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh; vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chăm lo cho trẻ em và phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Các hoạt động được gắn với những phần việc thiết thực, góp phần thể hiện hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an gần dân, đồng hành cùng học sinh vùng cao.