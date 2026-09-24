Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (phải) và bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam chủ trì họp báo.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông tin tại họp báo.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình kỷ niệm dự kiến diễn ra tối 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử, trong đó có 8 tập thể và 46 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao.

Hội đồng xét chọn đã đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong số 47 hồ sơ đủ điều kiện.

Trong khi đó, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai sẽ tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động Hội, chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên, chăm lo phụ nữ và trẻ em, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 được phát động với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Cuộc thi hướng tới khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt. Lần đầu tiên, chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up” sẽ đồng hành, hỗ trợ thông tin cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xã hội, khoa học và cộng đồng được triển khai. Ngày 5/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương”, vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và xây dựng “Mái ấm tình thương”.

Từ ngày 5-10/10, Hội LHPN Việt Nam phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số. Cuối tháng 10, dự kiến diễn ra Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026, tập trung vào vai trò của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể.

Từ ngày 8-12/10, sự kiện “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), kết hợp các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, Hội LHPN Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị về phòng, chống ung thư vú ngày 23/10; Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa đọc và giáo dục bình đẳng giới trong trường học.

Chuỗi hoạt động năm nay tập trung vào các nội dung tôn vinh phụ nữ, hỗ trợ khởi nghiệp, chăm lo phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và phát triển văn hóa đọc.