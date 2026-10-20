Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 112 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn và các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội, các cấp bộ Đoàn, Đội góp phần giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên trung của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Thạch Khê tổ chức sinh hoạt chính trị về chủ đề "Con đường cách mạng của thanh niên trong kỷ nguyên mới".

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tình nguyện và đền ơn đáp nghĩa được tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Việt Xuyên triển khai các hoạt động dâng hương, chăm sóc, chỉnh trang các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

“Thông qua các hoạt động kỷ niệm, chúng tôi mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Xuyên thể hiện lòng tri ân đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, từ đó cụ thể hóa tinh thần noi gương anh bằng những hành động thiết thực", anh Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn xã Việt Xuyên chia sẻ.

Với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, các hoạt động kỷ niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước mà còn góp phần đưa những giá trị tư tưởng, tinh thần của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên có thêm động lực phấn đấu, nâng cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ các hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Các hoạt động tập trung vào giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần Lý Tự Trọng trong tuổi trẻ Hà Tĩnh", anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho hay.