Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo xã Thạnh Bình dâng hương viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: TB)

Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào và nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã để lại.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng tên thật là Huỳnh Văn Thước, sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà lãnh đạo có uy tín, cụ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX đến những năm tháng hoạt động cách mạng, cụ luôn thể hiện khí tiết, tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc.

Một góc quang cảnh Di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: HQ)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cụ Huỳnh đã ở độ tuổi 70 nhưng nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh tham gia Chính phủ Liên hiệp, giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cụ cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên Việt. Cuối năm 1946, cụ là đặc phái viên của Chính phủ vào làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ đóng tại Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời do lâm bệnh nặng.

Đoàn cán bộ, đại biểu xã Thạnh Bình dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TB)

Nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với người con ưu tú của quê hương, ngày 25/9, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Bình tổ chức đoàn cán bộ, đại biểu và đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cụ tại các địa điểm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ ở tỉnh Quảng Ngãi và quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm của Cụ, thuộc Khu di tích Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ ở xã Nghĩa Hành và viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đó, đoàn trở về dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Tuổi trẻ Thạnh Bình thành kính dâng hương, tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TB)

Cũng hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạnh Bình và Hội đồng Đội xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi trên địa bàn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào quê hương và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Đại diện tuổi trẻ Thạnh Bình dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: TB)

Một trong những hoạt động ý nghĩa là lễ viếng, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã thành kính dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương, đất nước. Hoạt động cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những giá trị tốt đẹp mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại.

Các em thanh thiếu nhi thành kính dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: TB)

Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, các cơ sở Đoàn trên địa bàn xã đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Đoàn viên, thanh niên tích cực dọn vệ sinh khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, thu gom rác thải, phát quang, vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn. Những phần việc cụ thể đã góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp, tạo không khí trang trọng, văn minh hướng đến sự kiện kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Các em thanh thiếu nhi dọn vệ sinh khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: TB)

Dịp này, tuổi trẻ xã Thạnh Bình còn triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chi đoàn Công an xã đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng những phần quà đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các em được nhận đỡ đầu.

Chi đoàn Công an xã Thạnh Bình thăm hỏi, trao tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: TB)

Chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi mà còn góp phần đưa công tác giáo dục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua những việc làm cụ thể. Từ hoạt động dâng hương, tìm hiểu truyền thống đến những phần việc bảo vệ môi trường, chăm lo cho thiếu nhi, mỗi đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội thể hiện trách nhiệm đối với quê hương và cộng đồng.

Chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Thạnh Bình. (Ảnh: TB)

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Thạnh Bình tiếp tục phát huy tinh thần “khát vọng-tiên phong-đoàn kết-sáng tạo-phát triển”, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của quê hương; đồng thời khơi dậy trong đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mọi công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn xã Thạnh Bình đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: HQ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin chia sẻ, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn xã Thạnh Bình đã hoàn thành, tất cả các hoạt động bảo đảm tổ chức chu đáo, thiết thực, thể hiện được lòng thành kính, tri ân đối với Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (áo vàng) kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. (Ảnh: HQ)

Ngoài ra, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay, xã còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình tổ chức Lễ trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ nhất năm 2026, trao giải cho 42 cá nhân vào ngày 28/9.

Tuyến đường quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đi Nhà Lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được trang trí cờ hoa rực rỡ. (Ảnh: HQ)

“Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp quan trọng để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần yêu nước sáng ngời của bậc chí sĩ cách mạng, đồng thời là động lực thúc đẩy xã Thạnh Bình phấn đấu, phát huy các phong trào thi đua cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội trên chính mảnh đất quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng”, đồng chí Dương Đức Lin nhấn mạnh.