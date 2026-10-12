Nhiều hoạt động thiết thực của thanh niên Thanh Hóa

Thanh niên Thanh Hóa cùng Bộ đội Biên phòng tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa)

Mở đầu hành trình là lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại cột mốc Cửa khẩu Tén Tằn ở xã biên giới Mường Lát nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tiếp đó, Ban tổ chức trao Cờ Tổ quốc, tặng quà các cá nhân, hộ gia đình có đóng góp trong bảo vệ đường biên, cột mốc; trao tặng 22 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 xe đạp giúp các học sinh đến trường học tập, 10 bình chữa cháy được trao cho nhà trường và trao tặng công trình đường điện thắp sáng đường quê cho các xã biên giới: Hiền Kiệt, Nhi Sơn, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo.

Thanh niên Thanh Hóa trao tặng Phòng máy vi tính cho học sinh miền núi học tập. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa tổ chức khánh thành, bàn giao công trình "Phòng máy vi tính cho em" tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mường Lát; tạo điều kiện cho học sinh các dân tộc thiểu số được tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số, mở rộng cơ hội học tập và từng bước thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên chuyển đổi số.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng, giới thiệu mô phỏng "Phòng chống lừa đảo" cho học sinh. Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa phối hợp các bệnh viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế xã Mường Lát.

Nhân lực y tế thăm, khám sức khỏe cho người dân xã biên giới Mường Lát. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương, trao tặng Bằng khen cho 6 câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tiêu biểu trong lực lượng Công an Thanh Hóa.