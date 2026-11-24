Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2026 là năm đầu tiên chính thức quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Theo ghi nhận trong những ngày vừa qua, tại phường Vũng Tàu đã diễn ra nhiều chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 như: trưng bày “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh”; ra mắt điểm sinh hoạt dành cho người cao tuổi; hội chợ văn hóa-ẩm thực; trưng bày tài liệu, tranh ảnh, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm và mô hình về biển đảo quê hương và Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, triển lãm ảnh phát triển công nghiệp văn hóa…
Chiều 24/11, theo ghi nhận ở những con đường chính chạy dọc theo bãi biển Vũng Tàu có khá đông xe cộ, người đi lại. Các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát ở Vũng Tàu, Tam Thắng cũng có đông thực khách.
Tại quảng trường tháp Tam Thắng (Bãi Sau) sân khấu của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” diễn ra vào tối 24/11 đã hoàn thành. Chương trình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV ở ba điểm cầu gồm: phố đi bộ đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng.
Dưới đây là những hình ảnh hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và du khách tại phường Vũng Tàu:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-phuong-vung-tau-thanh-pho-ho-chi-minh-post1005142.html