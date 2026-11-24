Du khách, người dân xem trưng bày cổ vật ở Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 6 đường Trần Phú. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Theo ghi nhận trong những ngày vừa qua, tại phường Vũng Tàu đã diễn ra nhiều chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 như: trưng bày “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh”; ra mắt điểm sinh hoạt dành cho người cao tuổi; hội chợ văn hóa-ẩm thực; trưng bày tài liệu, tranh ảnh, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm và mô hình về biển đảo quê hương và Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, triển lãm ảnh phát triển công nghiệp văn hóa…

Bãi Sau, Vũng Tàu chiều 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Chiều 24/11, theo ghi nhận ở những con đường chính chạy dọc theo bãi biển Vũng Tàu có khá đông xe cộ, người đi lại. Các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát ở Vũng Tàu, Tam Thắng cũng có đông thực khách.

Tại quảng trường tháp Tam Thắng (Bãi Sau) sân khấu của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” diễn ra vào tối 24/11 đã hoàn thành. Chương trình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV ở ba điểm cầu gồm: phố đi bộ đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và du khách tại phường Vũng Tàu:

Học sinh nghe thuyết minh về cổ vật. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Bãi đậu xe đông kín ở Bãi Sau, Vũng Tàu chiều 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một hoạt động tại điểm sinh hoạt dành cho người cao tuổi ở phường Vũng Tàu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Du khách ngồi hóng mát dưới vòm hoa giấy ven đường Hạ Long, Vũng Tàu chiều 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Du khách sang đường Thùy Vân, xuống biển Bãi Sau chiều 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Học sinh đọc sách, xem tài liệu về biển đảo Tổ quốc. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sân khấu ở Quảng trường tháp Tam Thắng đã xong cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Lễ ra mắt điểm sinh hoạt, chăm sóc người cao tuổi phường Vũng Tàu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Tầm soát chỉ số huyết áp cho người cao tuổi. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Dòng xe đậu dài trên đường Hạ Long, Vũng Tàu chiều 24/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)