Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên phụ nữ Đất Mũi
Hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2026), ngày 17/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã Đất Mũi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Sau lễ dâng hương Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, thể hiện lòng tri ân đối với Quốc Tổ và các bậc tiền nhân, hai đơn vị phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá nữ, với sự tham gia của 3 đội: nữ Sở Nông nghiệp và Môi trường, nữ liên quân cơ quan xã Đất Mũi và nữ Câu lạc bộ doanh nghiệp xã Đất Mũi.
Dịp này, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành; ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vận động. trao tặng 1 căn nhà Mái ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng cho hội viên phụ nữ xã Đất Mũi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Ngọc Hiển hỗ trợ 10 triệu đồng may trang phục cho phụ nữ xã.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã trao 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã tặng hoa, quà chúc mừng các đại biểu nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cham-lo-doi-song-hoi-vien-phu-nu-dat-mui-a133360.html