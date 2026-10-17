Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên phụ nữ Đất Mũi

Đại biểu xã Đất Mũi và Sở Nông nghiệp và Môi trường dâng hương Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau.

Sau lễ dâng hương Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, thể hiện lòng tri ân đối với Quốc Tổ và các bậc tiền nhân, hai đơn vị phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá nữ, với sự tham gia của 3 đội: nữ Sở Nông nghiệp và Môi trường, nữ liên quân cơ quan xã Đất Mũi và nữ Câu lạc bộ doanh nghiệp xã Đất Mũi.

Hai đội bóng nữ Sở Nông nghiệp và Môi trường và nữ liên quân cơ quan xã Đất Mũi giao lưu bóng đá.

Dịp này, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành; ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vận động. trao tặng 1 căn nhà Mái ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng cho hội viên phụ nữ xã Đất Mũi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Ngọc Hiển hỗ trợ 10 triệu đồng may trang phục cho phụ nữ xã.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã trao 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã tặng hoa, quà chúc mừng các đại biểu nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vận động, hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ xã Đất Mũi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Ngọc Hiển hỗ trợ phụ nữ xã Đất Mũi 10 triệu đồng may trang phục.

Ông Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đất Mũi, tặng quà hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi ký kết phối hợp hỗ trợ thực hiện công trình cây xanh trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng Đất Mũi trở thành đô thị hiện đại, sinh thái.