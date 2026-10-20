Nhiều hoạt động thể thao chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Tham gia giải có 8 đội bóng, bao gồm các đội liên quân, đến từ 12 tổ dân phố trên địa bàn phường Hội An Tây. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất và nhì của mỗi bảng vào vòng bán kết để tiếp tục tranh tài. Sau các trận đấu hấp dẫn, đội bóng chuyền nữ tổ dân phố Hòa Thanh xuất sắc giành chức vô địch.

Giải bóng đá mini nữ phường Hòa Khánh năm 2026 cũng mang đến những trận cầu sôi động. Hơn 120 nữ cầu thủ thuộc 10 đội bóng đại diện 3 cụm khu dân cư, 4 trường tiểu học, 2 trường THCS và đội liên quân Trại tạm giam Công an thành phố - Công an phường Hòa Khánh có cơ hội thể hiện niềm đam mê thể thao. Chung cuộc, chức vô địch thuộc về khu dân cư Hòa Minh.

Các giải đấu tạo không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026); đồng thời mang đến sân chơi để cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện thể thao và tăng cường đoàn kết.