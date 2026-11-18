Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy, trò Trường THPT C Kim Bảng. Ảnh: Nguyễn Oanh

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đinh Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT C Kim Bảng (phường Lê Hồ) nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Cùng đi có đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Lê Hồ.

Trường THPT C Kim Bảng được thành lập năm 1999. Trải qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành, tạo dựng thương hiệu giáo dục trong khối trường THPT toàn tỉnh. Trường đã nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Ba.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Oanh

Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, năm học 2025-2026, Trường THPT C Kim Bảng tiếp tục gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Chất lượng rèn luyện của học sinh đạt mức tốt đạt tỷ lệ 99,6%; 62,49% học sinh đạt chất lượng học tập tốt. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, xếp thứ 29 toàn tỉnh.

Trong các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, nhà trường đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận: có 34/38 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, xếp thứ 20 toàn tỉnh; đạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; đạt giải Ba toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao học sinh và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh. Giáo viên nhà trường đạt nhiều thành tích trong các hội thi chuyên môn, trong đó có giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, thiện nguyện và hiến máu tình nguyện cũng được nhà trường tích cực triển khai.

Với những kết quả đạt được, năm học 2025-2026, nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; có 1 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 12 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 9 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Năm học 2026-2027, Trường THPT C Kim Bảng có 25 lớp học và 1.073 học sinh; 61 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong đó, 100% thầy, cô giáo có trình độ đạt chuẩn; số cán bộ quản lấy, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 32,1%.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT C Kim Bảng. Ảnh: Nguyễn Oanh

Phát biểu chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT C Kim Bảng, đồng chí Đinh Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của thầy và trò nhà trường trong những năm học qua.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND phường Lê Hồ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo kịp thời về chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học để đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường; động viên, khen thưởng kịp thời các tấm gương trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT C Kim Bảng. Ảnh: Nguyễn Oanh

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Trấn (xã Gia Trấn) nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Trấn. Ảnh: Ngọc Linh

Tham gia Đoàn có đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Tiểu học Gia Trấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Gia Trấn A và Trường Tiểu học Gia Trấn B. Hiện nay, nhà trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu, với 57 lớp, 1.795 học sinh và 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục đại trà của Nhà trường được duy trì ổn định. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh được khen thưởng cuối năm đạt 51,1%, trong đó có 355 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc, 596 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, sân chơi trí tuệ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Trên 97,6% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bước vào năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học; triển khai đồng bộ học bạ số; nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh, giáo dục STEM; tăng cường giáo dục kĩ năng sống, giữ vững an ninh, an toàn trường học và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỉ cương, trách nhiệm, từng bước xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Trấn. Ảnh: Ngọc Linh

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Vũ Hồng Hiên ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể Trường Tiểu học Gia Trấn trong thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đồng chí đề nghị nhà trường nỗ lực xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, nhân văn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương cho học sinh toàn trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường các hoạt động trải nghiệm; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thực hiện tốt công tác y tế học đường. Đồng thời, Nhà trường cần chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể trong công tác giáo dục nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Trấn. Ảnh: Ngọc Linh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Trấn. Ảnh: Ngọc Linh

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã trao tặng Nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Đồng Thịnh A (xã Đồng Thịnh) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026) tại . Cùng đi có đại diện HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã Đồng Thịnh.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Trường Mầm non Đồng Thịnh A chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Nghĩa Thịnh và Trường Mầm non Nghĩa Đồng. Trong năm học 2025-2026, hai đơn vị trước khi sáp nhập đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận: Các nhà trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; nhiều cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Những thành quả đó là nền tảng để tập thể Trường Mầm non Đồng Thịnh A tiếp tục kế thừa và phát huy.

Nhà trường hiện có 3 địa điểm hoạt động gồm Trụ sở chính, điểm trường Nghĩa Thịnh và phân hiệu Nghĩa Đồng, với 25 nhóm, lớp; 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đầu năm học 2026-2027, nhà trường đã huy động 514/580 trẻ ra lớp; trong đó, trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100% dân số độ tuổi.

Sau sáp nhập, tập thể nhà trường đã nỗ lực ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm; đặc biệt quan tâm đến công tác bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả tập thể nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nhà trường; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong quản lý, điều hành.

Đồng chí nhấn mạnh việc đặt chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ làm nhiệm vụ trung tâm, mục tiêu cao nhất; tạo môi trường để trẻ được yêu thương, vui chơi, trải nghiệm và phát triển toàn diện.Đồng thời, nhà trường cần quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù giáo dục mầm non, luôn giữ tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm đối với trẻ. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đồng Thịnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cô và trò Trường Mầm non Đồng Thịnh A. Ảnh: Diệu Linh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cô và trò Trường Mầm non Đồng Thịnh A. Ảnh: Diệu Linh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn đã tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

*Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Thịnh Long (xã Hải Thịnh).

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Khánh Dũng

Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Thịnh Long được thành lập năm 2001, trải qua 26 năm xây dựng, phát triển, nhà trường từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục địa phương. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 3 lần được công nhận trường Tiên tiến xuất sắc. Năm 2024, trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Thịnh Long có 22 lớp với 938 học sinh; có 55 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, say mê, tâm huyết với nghề.

Nhà trường hiện có khuôn viên rộng 15.200 m² với hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà thể thao đa năng, sân chơi, bãi tập, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy và học.

Nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 96,76%; tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt và khá đạt 88,37%.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, trường có 32/37 học sinh đạt giải, toàn đoàn đạt giải Ba, xếp thứ 28/89 trường THPT công lập toàn tỉnh. Tham gia giải Thể thao học sinh THPT cấp tỉnh, trường đạt giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ Nhất trong các trường THPT khu vực 1. Trường đạt giải Ba toàn đoàn cuộc thi Khoa học kỹ thuật và STEM, xếp thứ 13/96 trường THPT dự thi; giải Nhì toàn đoàn Cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh; giải Ba toàn đoàn Cuộc thi Khởi nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Thịnh Long. Ảnh: Khánh Dũng

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Thịnh Long, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cấp ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các công cụ trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Đồng thời, quan tâm sâu sát từng nhóm đối tượng học sinh, có giải pháp phụ đạo, hỗ trợ phù hợp đối với những em còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan; rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc về cơ cấu đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học để đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động dạy và học; xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, là địa chỉ giáo dục tin cậy của phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Trường THPT Thịnh Long. Ảnh: Khánh Dũng

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường THPT Thịnh Long. Ảnh: Khánh Dũng

*Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Đoàn đã đi thăm, chúc mừng tại Trường THCS Gia Lâm. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Gia Lâm. Ảnh: Anh Tuấn

Trường THCS Gia Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Trường: THCS Xích Thổ, THCS Gia Lâm, THCS Gia Sơn. Trong năm học 2026-2027, Trường có trên 1.500 học sinh với 36 lớp, được tổ chức tại một điểm trường chính và 2 phân hiệu. Sau sáp nhập, quy mô trường lớp tăng, đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy, học. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong tổ chức hoạt động giáo dục, từng bước ổn định nền nếp, duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Trường THCS Gia Lâm. Ảnh: Anh Tuấn

Thăm, chúc mừng nhà trường nhân dịp 20/11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học, nhất là trong bối cảnh nhà trường vừa trải qua quá trình sáp nhập, phải thích ứng với những yêu cầu mới về tổ chức, quản lý.

Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời lưu ý: giáo dục có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ tương lai. Vì vậy, để tiếp tục khẳng định uy tín, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đồng đều cả giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Bên cạnh nhiệm vụ trang bị kiến thức, nhà trường cần quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm một cách bài bản, có kế hoạch và xuyên suốt, tạo môi trường để các em phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Gia Lâm, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ những người làm công tác giáo dục.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường. Ảnh: Anh Tuấn

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Mầm non Chất Bình (xã Chất Bình) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Quang cảnh buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Trường Giang

Cùng đi có đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã Chất Bình.

Trường Mầm non Chất Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Chất Bình và Trường Mầm non Xuân Chính. Hiện trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường; 30 phòng học với 30 nhóm, lớp, cùng 16 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động 536 trẻ đến trường, đạt 100% kế hoạch. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ được chú trọng. Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ; bảo đảm an toàn cho trẻ trong các hoạt động tại trường.

Trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường triển khai chương trình giáo dục mầm non gắn với chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi. Đội ngũ giáo viên có 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy được quan tâm thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ; bảo đảm an toàn cho trẻ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số và phối hợp với gia đình xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc. Đồng thời, quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu tại các điểm trường.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Chất Bình. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Chất Bình, đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tích nhà trường đã đạt được. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho các cháu với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Bên cạnh đó, tập trung huy động tối đa trẻ độ tuổi ra lớp; chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất, đáp ứng lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 -5 tuổi trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục gắn với hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Trường Giang

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đại tá Vũ Văn Định trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng cô và trò nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

* Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do Đại tá Cù Quốc Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Yên Thịnh (xã Yên Mô) nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo xã Yên Mô.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Yên Thịnh (xã Yên Mô). Ảnh: Trần Ích

Năm học 2026-2027, Trường THCS Yên Thịnh có 1 trường chính và 1 phân hiệu, với quy mô 28 lớp; 1.100 học sinh và 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo.

Năm học 2025-2026, chất lượng đại trà của nhà trường tiếp tục được giữ vững: Tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 92,6%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt từ 94,7% đến 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt trên 90% trên tổng số học sinh dự thi, đặc biệt có 11 học sinh xuất sắc trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, đội tuyển Trường THCS Yên Thịnh xuất sắc đạt 18 giải (2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 9 giải Ba), vinh dự giành Cờ Nhất toàn đoàn nhóm 2.

Với những thành tích đạt được, năm học 2025-2026, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong Khối thi đua THCS số 3 và năm thứ 6 liên tiếp đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt, Trường THCS Yên Thịnh được UBND tỉnh lựa chọn là một trong 28 cơ sở giáo dục thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình trường THCS điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập; xây dựng tập thể đoàn kết; nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Nhà trường. Ảnh: Trần Ích

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; trân trọng những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục, trồng người.

Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo môi trường thuận lợi để các thầy, cô giáo yên tâm công tác, mang hết khả năng, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên Trường THCS Yên Thịnh (xã Yên Mô). Ảnh: Trần Ích

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng và động viên cán bộ, giáo viên Trường THCS Yên Thịnh tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Hoàng Ngân (xã Nam Hồng) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Cùng đi có đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã Nam Hồng.

Quang cảnh buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Minh Tân

Trường Tiểu học Hoàng Ngân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tân Thịnh và Trường Tiểu học Nam Thắng. Được mang tên Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân, người con ưu tú của quê hương Nam Hồng, nhà trường ý thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa truyền thống, xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, kỷ cương và có chất lượng.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 42 lớp, 1.292 học sinh và 73 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; giảng dạy tại trường chính, một phân hiệu và hai điểm trường. Nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì dạy học hai buổi mỗi ngày, chú trọng giáo dục toàn diện; quan tâm bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đạt đạt nhiều kết quả trong các hội thi, giao lưu các cấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể sư phạm, hoạt động đoàn thể và chuyển đổi số cũng được chú trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm; giữ vững nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng dạy học. Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tên gọi Trường Tiểu học Hoàng Ngân.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chúc mừng đội ngũ nhà giáo Trường Tiểu học Hoàng Ngân. Ảnh: Minh Tân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả tập thể nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập. Đổi mới phương pháp dạy học, truyền tải kiến thức linh hoạt, đổi mới sáng tạo, nhất là trong quản lý; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nam Hồng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Hoàng Ngân . Ảnh: Minh Tân

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng cô và trò Trường Tiểu học Hoàng Ngân nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

* Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Bình An A (xã Bình An). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo xã Bình An.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Lê Dũng

Trường Tiểu học Bình An A được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học An Nội và Trường Tiểu học Trung Lương với trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,15%, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Cùng với đó, nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng nhà đa năng, khu nhà ăn và công trình vệ sinh tại khu trung tâm, góp phần từng bước hoàn thiện điều kiện dạy và học.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Bình An A. Ảnh: Lê Dũng

Năm học 2026-2027, nhà trường có gần 1.280 học sinh với 36 lớp, 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay sau khi sáp nhập, nhà trường đã chủ động kiện toàn tổ chức, ổn định nền nếp dạy và học, phân công nhiệm vụ phù hợp, tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì liên tục.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu chúc mừng Trường Tiểu học Bình An A. Ảnh: Lê Dũng

Phát biểu chúc mừng những kết quả nhà trường đạt được, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của thầy và trò nhà trường. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Bình An A tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát hiện và bồi dưỡng những phẩm chất, năng lực tốt đẹp của từng học sinh.

Mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục là tấm gương về đạo đức, nhân cách và tinh thần tự học; dành sự quan tâm, khích lệ để mỗi học sinh được phát triển phù hợp với khả năng của mình. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình và xã hội, đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em bị thiệt thòi về cơ hội học tập.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác, để các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.

* Nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nam Xang. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đặng Thái Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Nam Xang…

Quang cảnh buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Phạm Hiền

Trường Tiểu học Nam Xang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ quy mô nhân sự và cơ sở vật chất của 3 trường tiểu học Nguyên Lý, Đức Lý và Công Lý. Sau khi thành lập, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ và chất lượng dạy học cho năm học mới.

Năm học 2025-2026, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,48%; Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Thực hiện các phong trào thi đua, trong năm học 2025-2026, nhà trường có 11 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen; 11 cán bộ, giáo viên đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 1 tập thể nhà trường đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 1 tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Xuất sắc.

Năm học 2026 -2027, Trường Tiểu học Nam Xang có 65 lớp với 2.014 học sinh. Ngay từ đầu năm học, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: kết quả học tập cuối năm được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ 99% trở lên; Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tập thể nhà trường đạt tập thể Lao động Tiên tiến; Đảng bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu chúc mừng Nhà trường.

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, đáng giá cao những kết quả thầy, trò Trường Tiểu học Nam Xang đã đạt được trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng chí tin tưởng, thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa mừng Trường Tiểu học Nam Xang. Ảnh: Phạm Hiền

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đã trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

* Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT B Phủ Lý. Cùng đi có đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Phủ Lý.

Các đại biểu dự chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT B Phủ lý. Ảnh: Tiến Đoàn

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT B Phủ Lý đã trở thành ngôi trường khang trang, được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2020 và được công nhận lại năm 2025. Đặc biệt 5 năm gần đây, nhà trường liên tục được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”. Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, tâm huyết với nghề. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Năm học 2025-2026, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của nhà trường đạt 100%. Điểm bình quân các môn thi xếp thứ 46/112 trường THPT trong tỉnh. Nhà trường có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao và các cuộc thi cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường THPT B Phủ Lý. Ảnh: Tiến Đoàn

Đến thăm và chúc mừng nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được. Đồng chí đề nghị trong năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới dạy học và đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Chú trọng tư vấn hướng nghiệp và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tạo điều kiện để thầy, cô giáo bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ số an toàn, phù hợp với yêu cầu dạy học. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; phối hợp với gia đình và địa phương trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tặng hoa, chúc mừng Trường THPT B Phủ Lý. Ảnh: Tiến Đoàn

Đồng chí tin tưởng và mong muốn tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đào Đình Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Trần Phú nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cùng đi có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND phường Phủ Lý.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Phùng Thống

Năm học 2025 - 2026, thầy và trò Trường THCS Trần Phú luôn nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau sáp nhập, nhà trường có 50 lớp, với 2.100 học sinh tại 2 cơ sở. Tại trụ sở chính có 35 lớp và 1.368 học sinh, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt đạt 99,87%; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập tốt đạt 77,9%. Tại phân hiệu 1 có 14 lớp và 624 học sinh, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt đạt 99,2%, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập tốt đạt 31,89%. Toàn trường có 95 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 8, lớp 9. Nhà trường được xếp nhóm trường số 1 của tỉnh và đạt Cờ Nhì toàn đoàn.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Phùng Thống

Bên cạnh đó, nhà trường đã đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh; 5 giải Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, trong đó 2 giải Nhất; 7 giải Olympic tiếng Anh cấp quốc gia… Tại trụ sở chính, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt 95,83% và có 105 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Biên Hòa, trong đó có 5 thủ khoa, 2 á khoa. Tại phân hiệu 1 có 96 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT, đạt 72,3%, trong đó 12 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Biên Hòa...

Với những thành tích đạt được trong năm học 2025 - 2026, nhà trường đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và được chọn là một trong 28 trường THCS điển hình của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản trị, xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, hiện đại và chất lượng. Không ngừng đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh là hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp và xứng đáng là trường THCS điển hình, tiêu biểu của tỉnh.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Phùng Thống

Phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng, đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm qua, đặc biệt được chọn là một trong 28 trường THCS điển hình của tỉnh. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với tập thể nhà trường trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả. Do vậy, nhà trường phải xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Từ đó cần quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các tổ chuyên môn tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; từng bước hình thành môi trường học tập sáng tạo, phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, dân chủ, nhân văn; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh.

* Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Ninh Cường (xã Ninh Cường) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng đi có đại diện một số ban, ngành của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Minh Hải

Trường THCS Ninh Cường được thành lập tháng 8/1966, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước khẳng định vị thế trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được các cấp, ngành khen thưởng. Tháng 10/2026, Trường THCS Ninh Cường đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Năm học 2026-2027, sau khi sáp nhập Trường THCS Ninh Cường và Trường THCS Trực Cường (cũ), nhà trường có 33 lớp với 1.374 học sinh tại hai điểm trường. Việc sáp nhập tạo điều kiện để nhà trường phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Những năm qua, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của nhà trường luôn được quan tâm, duy trì và nâng cao. Năm học 2025-2026, hai trường trước sáp nhập đạt 17 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà thuộc nhóm dẫn đầu, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 xếp thứ 68/426 trường THCS trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, góp phần đưa giáo dục xã Ninh Cường xếp thứ 19/129 xã, phường toàn tỉnh.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và STEM được quan tâm triển khai, góp phần phát triển toàn diện học sinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động; nâng cao trách nhiệm, đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy. Ban Giám hiệu cần sâu sát, công tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cả hai điểm trường; phát huy lợi thế về quy mô để tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm giảng dạy; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Nhà trường. Ảnh: Minh Hải

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể Nhà trường. Ảnh: Minh Hải

Nhân dịp này, đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời trao tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

* Hòa chung không khí kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng thầy và trò Trường Mầm non Tân Sơn (phường Nguyễn Úy). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo; lãnh đạo phường Nguyễn Úy.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Hoa Hiên

Trường Mầm non Tân Sơn được thành lập năm 1976. Từ khi thành lập đến nay, từng bước được cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, được công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm học 2026-2027, nhà trường duy trì 22 nhóm lớp với tổng số 639 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở nhóm nhà trẻ đạt 100% độ tuổi. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được duy trì và ngày một phát triển. 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, được theo dõi tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng; được chăm sóc sức khỏe định định kỳ. Cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm đầu tư, 100% phòng học khang trang, sạch đẹp, bài trí sắp xếp theo đúng lứa tuổi của trẻ. Nhà trường luôn đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các phương pháp giáo dục hiện đại. Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Mầm non Tân Sơn. Ảnh: Hoa Hiên

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, sự nỗ lực, cống hiến của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh giáo dục mầm non là cấp học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm và các kỹ năng xã hội của trẻ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Lê Xuân Huy đề nghị Trường Mầm non Tân Sơn cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Trong đó, cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về giáo dục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong mọi hoạt động. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động theo hướng mở, thiết kế môi trường giáo dục phong phú, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, nhu cầu của trẻ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn, hạnh phúc, là nơi trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm và kỹ năng sống.

Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; giữ vững các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Tân Sơn. Ảnh: Hoa Hiên

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Nguyễn Úy quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, tạo động lực cho giáo viên nhà trường yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*Sáng 11/8, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Duy Tiên.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng UBND tỉnh; UBND phường Duy Tiên.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy, trò Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Duy Tiên. Ảnh: Nguyễn Huy

Trung tâm GDNN-GDTX Duy Tiên hiện duy trì quy mô đào tạo 27 lớp với 1.347 học viên. Trong công tác tuyển sinh đầu cấp, Trung tâm đã định hướng phân luồng và tuyển được 495 học viên khối 10. Về cơ sở vật chất, đơn vị đang tổ chức hoạt động tại 2 cơ sở với tổng diện tích sử dụng khoảng 15.000 m² và dự kiến sẽ được đầu tư xây thêm 6 phòng học trong năm 2027.

Về công tác xây dựng đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của Trung tâm hiện có 39 người. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Trung tâm đang liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Ninh Bình chủ trì dạy chương trình GDTX cấp THPT cho 10 lớp với 494 học viên. Định hướng xuyên suốt của Trung tâm là gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tạo điều kiện cho học viên vừa học văn hóa vừa tiếp cận kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp qua chương trình Trung cấp nghề.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Nguyễn Huy

Phát biểu nhân dịp đến thăm và chúc mừng, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà tập thể Trung tâm GDNN-GDTX Duy Tiên đạt được.

Chỉ đạo định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Trung tâm chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục văn hóa và giáo dục nghề nghiệp. Trung tâm cần tăng cường tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở để giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân cũng như nhu cầu của thị trường lao động; linh hoạt tìm kiếm các phương án liên kết đào tạo phù hợp.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương cho học viên, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, toàn diện và lành mạnh.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hồng Thuận (xã Giao Hoà) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Giao Hòa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Viết Dư

Trường Mầm non Hồng Thuận hiện duy trì ổn định quy mô với 23 nhóm lớp, 568 trẻ và 66 cán bộ, nhân viên. Năm 2024, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Chất lượng chăm sóc, giáo dục luôn bám sát quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Thời gian qua, trường thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm. Đội ngũ sư phạm tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động STEM vào không gian trải nghiệm. Cơ sở vật chất tại hai điểm trường được phân bổ hợp lý, phục vụ thiết thực nhu cầu học tập.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường. Ảnh: Viết Dư

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Nhà trường đã vượt qua khó khăn, duy trì ổn định quy mô, bảo đảm an toàn cho trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục. Đồng chí đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững trường chuẩn quốc gia; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện tốt hơn cho cô và trò, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Mầm non Hồng Thuận. Ảnh: Viết Dư

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đội ngũ giáo viên nhà trường.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Yên Đồng (xã Đồng Thái) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Cùng đi có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Thái.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, chúc mừng. Ảnh: Nguyễn Lựu

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Mầm non Yên Đồng từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục địa phương. Hiện nay, trường có 3 điểm trường khang trang với tổng diện tích hơn 16.378 m², 27 phòng học kiên cố cùng hệ thống bếp ăn, sân chơi bảo đảm an toàn. Năm học 2026 - 2027, nhà trường huy động 623 trẻ tại 31 nhóm, lớp, đạt 100% kế hoạch giao; 100% trẻ được ăn bán trú, theo dõi sức khỏe định kỳ và học tập theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Tháng 12/2024, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Mầm non Yên Đồng. Ảnh: Nguyễn Lựu

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường và tri ân sự tận tụy, kiên nhẫn của đội ngũ giáo viên, nhân viên mầm non trong việc đặt nền móng đầu đời cho trẻ. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính cơ sở, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, chủ động phối hợp nhịp nhàng với bộ máy mới; đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ lên hàng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm đời sống giáo viên; đồng thời khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ luôn lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo tới Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện chính sách cho ngành.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường. Ảnh: Nguyễn Lựu

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh cùng lãnh đạo xã Đồng Thái đã tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Nhà trường nhân ngày truyền thống của ngành Giáo dục.

*Sáng 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng Trường Tiểu học Minh Thái nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Tham gia Đoàn có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã Minh Thái.

Trường Tiểu học Minh Thái được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trực Thái và Trường Tiểu học Trực Thắng. Hiện nay, Nhà trường có 1 trụ sở chính và 1 phân hiệu, với 36 lớp, 1.379 học sinh và 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường tiếp tục được duy trì và nâng cao. Toàn trường có 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 55,9% học sinh được khen thưởng cuối năm, trong đó 23,2% đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Học sinh Nhà trường đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi cấp cụm, cấp tỉnh; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó có 40/49 giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức Tốt.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ sau sáp nhập; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng môi trường học đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Tiểu học Minh Thái. Ảnh: Trần Giang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Thế ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thầy và trò Nhà trường đã đạt được. Đồng chí đề nghị Nhà trường tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất sau sáp nhập; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm; đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, cần bảo đảm công bằng về cơ hội học tập và chất lượng giáo dục giữa hai điểm trường, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm và công khai, minh bạch các khoản thu.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Minh Thái, đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập còn thiếu tại phân hiệu Trực Thắng; phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng lộ trình để Nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 8/2027. Đồng thời, rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để nhà trường sớm ký hợp đồng bổ sung giáo viên theo quy định, đảm bảo yêu cầu dạy và học.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Minh Thái. Ảnh: Trần Giang

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Thế đã tặng Nhà trường lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Minh Thái. Ảnh: Trần Giang

* Sáng ngày 18/11, Đoàn đại biểu của tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế đến thăm, chúc mừng đội ngũ giáo viên trường THPT B Bình Lục nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2026).

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Trần Lâm

Năm học 2026 - 2027, trường THPT B Bình Lục có 28 lớp với 1.209 học sinh. Nhà trường có 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 3 cán bộ quản lý, 57 giáo viên và 8 nhân viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của nhà trường đạt tỷ lệ 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp. Hoạt động giáo dục học sinh được mở rộng sang khoa học kỹ thuật, STEM…

Với những kết quả đạt được, năm học 2025-2026, tập thể Nhà trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, 11 thầy, cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 9 giáo viên, nhân viên được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Đồng chí Bùi Văn Khiết, Phó Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo phát biểu chúc mừng nhà trường. Ảnh: Trần Lâm

Tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ và giáo viên Nhà trường, các đồng chí lãnh đạo mong muốn thời gian tới, trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và năng lực đổi mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp trong công tác dạy và học, tiếp tục cải tiến quản trị; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các thế hệ thầy cô và học sinh; góp phần đảm bảo nhiệm vụ công tác của ngành giáo dục và nhà trường trong những năm học tiếp theo.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. Ảnh: Trần Lâm