Nhiều hoạt động tặng quà Tết Trung thu dành cho các bệnh nhân nhi

Tiết mục ảo thuật được nhiều bệnh nhân nhi yêu thích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức nhiều hoạt động dành cho các bệnh nhân nhi.

Ông Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh viện cùng các nhà hảo tâm chung tay thực hiện, với mong muốn mang niềm vui đến để xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm sức mạnh cho các em bé đang phải xa nhà, kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ, huy động nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng để triển khai chương trình “Trung thu yêu thương 2026” dành cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình biểu diễn nghệ thuật “Khúc ca Blouse trắng-Trung thu yêu thương 2026,” đã diễn ra chiều 18/9 với các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và giao lưu.

Ông Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình Hội chợ “Trung thu yêu thương 2026” sẽ diễn ra ngày 19/9, với quy mô 36 quầy hàng, gồm 15 hạng mục quà tặng, dành tặng cho khoảng 2.300 bệnh nhi. Tại Hội chợ, các bé còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như tô tượng, tranh cát, xe ôtô điện, câu cá, xúc muồng, workshop làm đèn Trung thu và các trò chơi khác.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tổ chức trao quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Cơ sở 2, đồng thời trang trí tiểu cảnh tại một số khoa ở Cơ sở 1 và Cơ sở 2, tạo không gian Trung thu vui tươi, ấm áp cho người bệnh.

Với những bệnh nhi không thể tới dự chương trình tại hội trường và sân khấu ngoài trời, sẽ được các thầy thuốc và các tình nguyện viên đến tận nơi thăm hỏi, trao quà./.