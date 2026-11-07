Nhiều hoạt động tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Tiết mục múa "Tiếng chuông ngày mới" trong chương trình giao lưu văn nghệ

Tiết mục hát "Xứ Lạng nên thơ" trong chương trình giao lưu văn nghệ

Tại sân khấu chính, các câu lạc bộ biểu diễn nhiều tiết mục hát, múa với chủ đề chào mừng kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026); ca ngợi quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt - Nga.

Trình diễn múa sư tử mèo tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Cũng tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như: múa lân, thi đấu cờ tướng Kỳ đài Lạng Sơn, trò chơi dân gian, biểu diễn hát dân ca, múa sư tử mèo và trải nghiệm làm bánh ngải và các gian hàng OCOP, thổ cẩm độc đáo… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trải nghiệm làm bánh ngải tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Các hoạt động thường xuyên được tổ chức tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thu hút du khách đến Lạng Sơn trong dịp cuối tuần.