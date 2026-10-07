Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Hội chợ triển lãm bao gồm các hoạt động chính: Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội của hai nước Việt Nam-Campuchia. Hoạt động chính trị-xã hội, đối ngoại quốc phòng: Tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các doanh nghiệp; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, đối tượng chính sách… Hoạt động giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường, kết nối cung-cầu công nghệ trực tiếp tại thực địa. Hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động truyền thông, quảng bá…

Nhiều hoạt động tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

VIDEX CAMBODIA 2026 có sự tham gia của hơn 160 doanh nghiệp với hơn 230 gian hàng tiêu biểu (có 30 gian hàng thuộc các doanh nghiệp và doanh nghiệp Quân đội Hoàng gia Campuchia); trong đó có 9 doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khối các doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB, các Binh đoàn 15, 16, các Tổng Công ty 22, 26, 28, 32, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga…

VIDEX CAMBODIA 2026 có sự tham gia của hơn 160 doanh nghiệp với hơn 230 gian hàng tiêu biểu (có 30 gian hàng thuộc các doanh nghiệp và doanh nghiệp Quân đội Hoàng gia Campuchia). (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Hội chợ cũng thu hút các doanh nghiệp thương hiệu lớn như: Công ty Vissan; Công ty Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, Medlatec, Sacombank… với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng như may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa phục vụ đời sống.

Tham dự Hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp và khách tham quan còn được tham gia kết nối giao thương tại sự kiện và các nền tảng công nghệ với bạn hàng, đối tác...

Sự kiện VIDEX CAMBODIA 2026 được cơ quan truyền thông trong và ngoài Quân đội; các trang web ngành, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và các trang mạng xã hội trực tiếp đưa tin.