Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mông

Tại ngày hội, nhân dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, tham gia hoạt động ném Pao; tham quan, tìm hiểu và mua các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như: chè Shan tuyết cổ thụ, trà mâm xôi, mật ong, khoai sọ, gạo nếp nương…

Các đội thi đấu môn kéo co

Các đội thi đấu môn đẩy gậy

Các môn thể thao dân gian như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh tu lu, giã bánh dày… diễn ra sôi nổi, thu hút 180 vận động viên của 8 đội thi đến từ các bản: Lũng Khoai, Pắc Bẹ, Suối Tọ, Suối Gióng, Suối Ó, Suối Khang, Suối Dinh và bản Trò. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, các vận động viên đã cống hiến nhiều màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Các đội thi đánh tu lu

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các bản; trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 16 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Các đội thi đấu môn bắn nỏ

Đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ các đội thi đấu thể thao dân gian

Điểm nhấn của ngày hội là Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2026”, với 16 tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, do các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và đội văn nghệ các bản biểu diễn. Các tiết mục với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2026”

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Tiết mục hát múa Sơn La bừng sáng tương lai

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tiết mục múa Nhịp sống vùng cao

Khép lại chuỗi hoạt động là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại sân UBND xã, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn cho đêm hội.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp tại sân UBND xã

Lò Thái - Huyền Trang