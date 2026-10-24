Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ
Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao sôi nổi đã được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem và cổ vũ.
Tại ngày hội, nhân dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, tham gia hoạt động ném Pao; tham quan, tìm hiểu và mua các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như: chè Shan tuyết cổ thụ, trà mâm xôi, mật ong, khoai sọ, gạo nếp nương…
Các môn thể thao dân gian như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh tu lu, giã bánh dày… diễn ra sôi nổi, thu hút 180 vận động viên của 8 đội thi đến từ các bản: Lũng Khoai, Pắc Bẹ, Suối Tọ, Suối Gióng, Suối Ó, Suối Khang, Suối Dinh và bản Trò. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, các vận động viên đã cống hiến nhiều màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các bản; trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 16 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
Điểm nhấn của ngày hội là Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2026”, với 16 tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, do các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và đội văn nghệ các bản biểu diễn. Các tiết mục với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Khép lại chuỗi hoạt động là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại sân UBND xã, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn cho đêm hội.
Lò Thái - Huyền Trang
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/nhieu-hoat-dong-soi-noi-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong-xa-suoi-to-vT9euUCDR.html