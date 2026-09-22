Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 21-9 về tổ chức Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026.

Diễn đàn nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh giữa các tỉnh, thành phố tại Việt Nam và quốc tế; kết nối hợp tác chuyển đổi số cho các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực châu Á; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ xây dựng, phát triển thành phố thông minh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội.

Thông qua Diễn đàn, Hà Nội tạo điều kiện tìm kiếm, tuyển chọn và kết nối các giải pháp công nghệ có khả năng giải quyết những bài toán lớn, điểm nghẽn của Hà Nội và các địa phương khác.

Các bài toán thực tế của Hà Nội sẽ được đưa tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ để tìm kiếm, so sánh các giải pháp trong nước và quốc tế; tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến; kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia. Qua đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực tiễn.

Theo kế hoạch, Diễn đàn gồm 4 phiên hội thảo chuyên đề và 1 phiên toàn thể. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Việt Nam (TechX - Make in Việt Nam), các sản phẩm, giải pháp số, thương mại điện tử, thanh toán thông minh, đô thị thông minh và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp, với quy mô khoảng 30 gian hàng.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế; ký kết hợp tác phát triển đô thị thông minh; tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2026 và Giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2026.

Diễn đàn dự kiến được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12-2026, trong 1,5 ngày, với khoảng 2.000 lượt đại biểu.

Đại biểu tham dự gồm đại biểu các cơ quan Trung ương; lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, viện chuyên ngành và bệnh viện.

Đại biểu quốc tế gồm đại diện một số Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội; đại diện 23 tổ chức công nghệ từ 23 nền kinh tế và quốc gia là thành viên ASOCIO; các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Đông Nam Á là thành viên ACXOA cùng các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thành phố thông minh.