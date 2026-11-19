Các đại biểu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị (Ảnh: HỒNG HÀ)

Sự kiện bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ thương mại, kết nối đầu tư và trình diễn nghệ thuật, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác hai nước Việt Nam-Romania.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa hai nước được vun đắp qua nhiều thế hệ, trong đó, những người Việt Nam từng học tập, làm việc và sinh sống tại Romania có đóng góp quan trọng, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam phát biểu khai mạc (ảnh: HỒNG HÀ)

Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử và văn hóa của tỉnh Phú Thọ, khẳng định văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng giúp các dân tộc hiểu biết và đến gần nhau hơn. Theo Đại sứ, Ngày Văn hóa và Thương mại Romania-Việt Nam 2026 góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghiệp, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Romania có thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng và du lịch. Là thành viên Liên minh châu Âu, Romania có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối với thị trường châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mang đến những cơ hội để doanh nghiệp Romania phát triển hoạt động tại Đông Nam Á.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi khai mạc (Ảnh: HỒNG HÀ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Quách Tất Liêm cho biết, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Đề án tổ chức "Ngày hội văn hóa Phú Thọ" tại nước ngoài, "Ngày hội văn hóa nước ngoài" tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030. Địa phương mong muốn gắn kết giao lưu văn hóa với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo.

Các lĩnh vực được Phú Thọ ưu tiên gồm giao lưu văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai hợp tác trên địa bàn.

Nêu bật các nội dung hợp tác, bà Đặng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) thông tin về việc các doanh nghiệp của Hiệp hội, trong đó có Tập đoàn Onsen Fuji, đang xúc tiến hai sáng kiến hợp tác với phía Romania. Đó là nghiên cứu, xúc tiến đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Romania và hợp tác với Đại học Bách khoa Bucharest, hỗ trợ xúc tiến thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam-Romania tại Phú Thọ.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại hội chợ thương mại (Ảnh: HỒNG HÀ)

Các đại biểu tham dự hội thảo kết nối doanh nghiệp chiều cùng ngày đã làm rõ những đặc điểm của thị trường Romania, phân tích tình hình thương mại, các chỉ số kinh tế, triển vọng và cơ hội đầu tư; gợi mở những diễn đàn đối thoại, kết nối trực tiếp giữa các đối tác, qua đó thúc đẩy các sáng kiến và định hình những định hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Tại hội thảo, hai biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược được ký kết, gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Onsen Fuji (OFG) và Hiệp hội AFPICES đặt nền móng cho việc thúc đẩy triển khai Khu công nghiệp Việt Nam-Romania; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Onsen Fuji (OFG) và Đại học Bách khoa Quốc gia Bucharest (POLITEHNICA Bucharest) trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam-Romania.

Đông đảo đại biểu, người dân và doanh nghiệp tham dự sự kiện (Ảnh: HỒNG HÀ)

Song song với các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, chương trình còn có hội chợ văn hóa-thương mại và đêm giao lưu nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật múa rối tay, piano, opera và các màn trình diễn thời trang áo dài, thời trang dạ hội, giao lưu giữa các nghệ sĩ.

Sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng kinh tế của hai quốc gia, mà còn thể hiện quyết tâm cùng nhau giữ gìn di sản hữu nghị, kiến tạo những giá trị mới và hợp tác trong nhiều lĩnh vực.