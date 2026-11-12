Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở Vĩnh Long

Sáng 12.11, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum thông tin về các hoạt động tại Tuần lễ

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, sẽ diễn ra từ ngày 18-24.11, tại phường Nguyệt Hóa, phường Trà Vinh, phường Long Châu, xã Bình Phú và các địa điểm liên quan.

Tuần lễ là dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, du lịch của Vĩnh Long đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, khai mạc Tuần lễ dự kiến diễn ra vào tối 18.11, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống lịch sử và sức sống văn hóa của vùng đất Vĩnh Long.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của đồng bào Khmer sẽ được trình diễn tại Tuần lễ lần này

Trong khuôn khổ Tuần lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer năm 2026; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer; liên hoan Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ; liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026.

Bên cạnh đó, còn có Không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”. Dịp này, Vĩnh Long tổ chức khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu, tại xã Đôn Châu.

Ông Dương Hoàng Sum thông tin thêm, một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là giải đua ghe Ngo năm 2026 sẽ được tổ chức ở địa điểm mới trên sông Láng Thé (xã Bình Phú), trong hai ngày 21-22.11. Tại đây, vừa đầu tư xây dựng khán đài mới với sức chứa 4.000 chỗ ngồi, cùng nhiều tiện ích khác nhằm đáp ứng tốt nhất cho các đội ghe Ngo tranh tài, cũng như phục vụ người dân và du khách đến xem, cổ vũ thuận lợi.

Giải đua ghe Ngo năm 2026, sẽ được tỉnh Vĩnh Long tổ chức ở địa điểm mới trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, với khán đài 4.000 chỗ ngồi

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Phước Trãi cho hay, trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ còn có “Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP”. Hội chợ có quy mô dự kiến 350 gian hàng của 154 doanh nghiệp tham gia.

Ngoài việc quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh, thì các đơn vị còn tổ chức livestream bán hàng từ ngày 18-21.11, với khoảng 50 - 60 sản phẩm. Cùng thời gian này, ngành công thương sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan, mua sắm… dành cho người dân và du khách.

Các bạn trẻ ở Đại học Trà Vinh cùng nhau tập luyện múa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ

Để công tác tổ chức được thuận lợi và đạt yêu cầu theo tiến độ đề ra, UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho Sở VHTTDL làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, phối hợp với UBND phường Long Châu và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”, tập trung giới thiệu, quảng bá hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh trong dịp hưởng ứng, chào mừng Tuần lễ Văn hóa năm 2026.

Tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng; trong đó lựa chọn các sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; tiếp tục duy trì các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời huy động sự tham gia của đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ văn hóa và người dân cùng tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức.