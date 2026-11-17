Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vương triều hậu Lê.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, ngày 19/11 sẽ diễn ra cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê”. Cuộc thi có sự tham gia của 50 học sinh tiêu biểu thuộc các khối 6, 7 và 8 Trường THCS Lam Sơn. Các thí sinh tranh tài qua 30 câu hỏi, chia thành 3 chặng, tập trung vào kiến thức lịch sử về Lam Kinh, vương triều Hậu Lê và văn hóa vùng đất, con người Lam Sơn.

Cũng trong ngày 19/11, Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi video ngắn “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh Trường THCS Lam Sơn với nhiều tác phẩm được đầu tư về hình ảnh, tư liệu và ý tưởng sáng tạo. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được sử dụng trong hoạt động truyền thông, quảng bá di tích đến công chúng trong nước và quốc tế.

Triển lãm sẽ giúp công chúng cảm nhận thành Nhà Hồ không chỉ là công trình kiến trúc lịch sử đặc sắc, mà còn là một di sản sống động, gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ là trưng bày triển lãm ảnh “Thành Nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản”, diễn ra ngày 23/11/2026 tại khuôn viên cổng Nam.

Không gian triển lãm được xây dựng thành ba chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản”.

Hoạt động sẽ giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản thông qua hệ thống ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu, tái hiện vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng và sự gắn bó giữa di sản với đời sống con người.

Trong hai ngày 23 và 24/11/2026, du khách trong nước và quốc tế sẽ được miễn 100% phí tham quan tại Di sản văn hóa thế giới thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân, du khách khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của xứ Thanh; tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với di sản, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.