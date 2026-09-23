Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Trưởng tiểu ban Truyền thông chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Truyền thông đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất. Các cơ quan báo chí Quân đội, nòng cốt là Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, cùng các cơ quan báo chí khác đã tích cực tuyên truyền, thường xuyên đăng tải tin, bài, clip, hình ảnh về các hoạt động liên quan đến triển lãm trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hoạt động của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức triển lãm; các hội nghị triển khai, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị cho triển lãm; các hoạt động đối ngoại quốc phòng của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị trong các dịp tham dự triển lãm quân sự, triển lãm quốc phòng-an ninh tại các nước...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ truyền thông Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Cùng với đó, công tác tập huấn cho sĩ quan liên lạc, phiên dịch, lễ tân phục vụ triển lãm được tiến hành; các cơ quan, đơn vị phối hợp thúc đẩy việc khảo sát, xác định vị trí tác nghiệp của phóng viên báo chí cũng như vị trí trung tâm báo chí tại triển lãm; tiếp tục xây dựng chiến lược truyền thông trước sự kiện.

Liên quan đến hoạt động văn hóa văn nghệ trong thời gian triển lãm, dự kiến năm nay sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách tham quan, trong đó có 10 buổi biểu diễn văn hóa văn nghệ do các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội thực hiện, 4 buổi trình diễn múa rối nước do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện, 8 buổi trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, tương tác.

Phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Tuyên huấn đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam hoàn thiện kịch bản, lên bố cục trưng bày tại Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa 3 miền. Các lực lượng tham gia biểu diễn trong triển lãm tới từ các đơn vị như Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội... đang tích cực triển khai các chương trình tập luyện.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy kết luận, đúc rút kinh nghiệm qua 2 kỳ TLQPQT Việt Nam năm 2022 và 2024, các cơ quan, đơn vị trong Tiểu ban Truyền thông đã làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về triển lãm, bảo đảm đúng tiến độ, đúng chức năng, nhiệm vụ. Trưởng Tiểu ban Truyền thông triển lãm yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, chuẩn bị kế hoạch tổ chức họp báo về triển lãm trong tháng 10. Các cơ quan báo chí Quân đội tăng cường triển khai các tuyến tin, bài, các ấn phẩm báo chí về triển lãm, phối hợp thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin; xây dựng kế hoạch truyền thông trọng tâm trước triển lãm. Cùng với đó, thúc đẩy truyền thông qua các kênh đối ngoại, các nền tảng mạng xã hội để thông tin về TLQPQT Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa tới các đối tác và bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy giao Phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Tuyên huấn bám nắm kế hoạch tập luyện của các lực lượng biểu diễn nghệ thuật, tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận, tác nghiệp và tuyên truyền về quá trình tập luyện, hợp luyện. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ phối hợp với đơn vị chức năng cung cấp cho báo chí các thông tin, hình ảnh liên quan đến một số sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trưng bày tại triển lãm lần này; bố trí, cải thiện điều kiện tác nghiệp tại Trung tâm báo chí trong khu vực triển lãm.