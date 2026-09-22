Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai dâng hương kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam 2026. Ảnh: My Ny

Các đại biểu, văn nghệ sĩ đã cùng dâng hương lên bàn thờ tri ân Tổ nghiệp; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn, động viên nhau cùng cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tối mai (23-9), tại rạp Khánh Hưng, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật gồm ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam, phục vụ miễn phí nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam dâng hương kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026. Ảnh: My Ny

* Sáng cùng ngày, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch).

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai có tiền thân là Đoàn Văn công giải phóng Khu ủy miền Đông Nam Bộ, được thành lập năm 1962 tại chiến trường miền Đông. Tháng 3-2019, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai được sáp nhập từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai và Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai. Từ tháng 7-2025, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tiếp tục sáp nhập với Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bình Phước.

Hiện Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai là đơn vị chủ lực tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nhà hát mở rộng quy mô hoạt động với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng và phong phú như ca múa nhạc, cải lương, múa rối... Đặc biệt, nhà hát thường xuyên biểu diễn trực tuyến để phục vụ khán giả trong và ngoài thành phố.

Nghệ nhân Dân gian Phạm Lơ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai dâng hương giỗ Tổ nghiệp sân khấu. Ảnh: My Ny

* Kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam, Câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đồng Nai đã tổ chức lễ dâng hương, tri ân Tổ nghiệp. Dự chương trình có PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương nhân kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: My Ny

Đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố cùng nhau dâng hương, báo công, tri ân các bậc tiền nhân, ôn lại những kỷ niệm về nghề, giao lưu và biểu diễn các tiết mục tài tử, cải lương.

Ban Sân khấu, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam 2026. Ảnh: My Ny