Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam trong đoàn viên, người lao động

Tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (xã An Viễn) tổ chức chương trình vinh danh tấm gương lao động nữ năm 2026. Đây là lần thứ 5 công ty tổ chức nhằm ghi nhận và biểu dương những lao động nữ có thành tích tốt, tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực trong công việc. Tại chương trình, Ban giám đốc công ty đã gửi lời chúc mừng sâu sắc tới toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên đã gắn bó, đồng hành và cống hiến cho sự phát triển của công ty qua nhiều giai đoạn phát triển. Sự cống hiến của tập thể lao động nữ tạo nên những đóng góp lớn trong thành công chung của doanh nghiệp.

Lao động nữ Công ty TNHH Pousung Việt Nam được vinh danh tấm gương lao động nữ năm 2026. Ảnh: N.Hòa

Dịp này, Ban giám đốc công ty đã tuyên dương, khen thưởng 60 nữ cán bộ, công nhân lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong thời gian qua, nhất là những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của những người lao động nữ trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Qua 5 lần tổ chức đã có gần 180 lao động nữ được tuyên dương.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam trao giải cho các đội tham gia hội thi nấu ăn dịp 20-10. Ảnh: N.Hòa

Trước đó, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam tổ chức hội thi nấu ăn với 29 đội đến từ các tổ, xưởng sản xuất tham dự. Bên cạnh đó, tổ chức hội thi kéo co với 20 đội tham gia.

Cán bộ Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa) trao giải cho các đội xuất sắc tham dự hội thi nấu ăn. Ảnh: N.Hòa

Tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa) tổ chức Hội thi nấu ăn trong nữ đoàn viên.

Theo đó, hội thi thu hút 31 đội đến từ các phân xưởng trong nhà máy. Trong thời gian 75 phút, các đội đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến món ăn đa dạng, hấp dẫn và giàu dinh dưỡng. Đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết giữa các tổ công đoàn.

Công đoàn Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam trao quà cho nữ đoàn viên khó khăn. Ảnh: N.Hòa

Công đoàn Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước) tổ chức Hội thi làm bánh truyền thống dân gian năm 2026 với chủ đề Hương vị quê nhà, thu hút 19 đội tham gia.

Hội thi góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Trong chương trình, Công đoàn công ty trao 17 phần quà cho các đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Công đoàn Công ty hữu hạn cơ khí động lực Toàn Cầu (phường Trảng Bom) trao quà cho lao động nữ. Ảnh: CĐCC

Tại Công ty hữu hạn cơ khí động lực Toàn Cầu (phường Trảng Bom), Công đoàn cơ sở tổ chức tặng quà cho 300 lao động nữ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn đối với đời sống của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết.