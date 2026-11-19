Chiều 19-11, Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Dự gặp mặt có Thượng tá Hoàng Văn Đồng - Chính ủy lữ đoàn.

Thủ trưởng lữ đoàn tặng hoa và quà chúc mừng Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, trợ giáo và học viên trung tâm đã ôn lại lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; chúc mừng, tri ân những công lao, đóng góp của các giáo viên, trợ giáo, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện, đào tạo tại đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, Thượng tá Hoàng Văn Đồng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, trợ giáo Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm; ghi nhận và biểu dương những thành tích các cán bộ, giáo viên đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo các thế hệ thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn công tác của lữ đoàn thăm, chúc mừng Học viện Hải quân.

Cũng trong dịp này, từ ngày 17 đến 19-11, đoàn công tác của Lữ đoàn 189 Hải quân đã đến chúc mừng các học viện, nhà trường trên địa bàn đóng quân; Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm huấn luyện tàu ngầm tổ chức giải thi đấu pickleball chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.