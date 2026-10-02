Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức sáng 2/10, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-thu-do-420382.htm