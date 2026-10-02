Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng, dự án Vành đai 3 qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, với yêu cầu tổ chức nhiều mũi cùng lúc, tăng ca, tăng kíp và kiểm soát chặt sản lượng theo từng ngày. Công trình phấn đấu hoàn thành vào quý III/2027.