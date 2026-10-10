Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện diễn ra trong hai ngày 17 và 18-10-2026 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, với nhiều hoạt động kết hợp giữa học thuật, triển lãm, nghệ thuật và nghi lễ Phật giáo. Điểm nhấn là Hội thảo khoa học quốc gia, chương trình nhạc kịch cải lương về Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, lễ hội hoa đăng và lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khuôn khổ sự kiện, cũng diễn ra hoạt động triển lãm hình ảnh, tư liệu giới thiệu chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp của Ban Văn hóa Trung ương trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật thư pháp Quốc ngữ Phật giáo và trà đạo, tạo không gian trải nghiệm, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Phật giáo.

Hội thảo khoa học quốc gia do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Đại đoàn kết đồng chủ trì. Hội thảo tập trung trao đổi về thực tiễn bảo tồn, phát huy văn hóa Phật giáo trong bối cảnh công nghệ số; những yêu cầu đặt ra đối với số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu, truyền thông số và phát triển nguồn nhân lực văn hóa.

Trong khuôn khổ hội thảo có tọa đàm “Vai trò của văn hóa Phật giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số”, góp phần làm rõ vai trò của các giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời đề xuất định hướng phát huy những giá trị này phù hợp với bối cảnh mới.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình nhạc kịch cải lương “Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận”. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống, chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp và dấu ấn văn hóa của Đức Đệ nhất Pháp chủ trong tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, kết nối lịch sử, văn hóa với đời sống Phật giáo hôm nay.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức

Chuỗi hoạt động khép lại với lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự tham dự của đại biểu các cơ quan, tổ chức, chư tôn đức Giáo hội cùng những người đã đồng hành với công tác văn hóa Phật giáo.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt báo chí, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phụng sự văn hóa Phật giáo mà còn tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Qua đó, góp phần định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, để di sản tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đương đại.