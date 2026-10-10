Nhiều hoạt động khoa học, nghệ thuật làm rõ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thứ hai từ trái sang) chủ trì buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Quang Vinh)

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, học thuật, nghệ thuật và tâm linh trong hai ngày 17-18/10 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Sáng 10/10 tại chùa Yên Phú (Hà Nội), Ban Tổ chức đã thông tin về chuỗi sự kiện.

Điểm nhấn là Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển” vào ngày 17/10. Hội thảo do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Đại đoàn kết đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Quang Vinh)

Hội thảo tập trung nhìn nhận thực tiễn phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; trao đổi về những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo; đồng thời hướng tới những định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của đời sống xã hội trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra Diễn đàn “Vai trò của văn hóa Phật giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số.” Diễn đàn tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Vai trò của văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; những vấn đề đặt ra đối với Phật giáo và đại đoàn kết trong kỷ nguyên số; các giải pháp phát huy giá trị văn hóa Phật giáo, tăng cường kết nối cộng đồng và đồng thuận xã hội.

Tiếp đó, ngày 18/10 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026), với các hoạt động: Chương trình thiền trà, thưởng lãm trà theo nghi thức Phật giáo; chương trình âm nhạc và cung đón chư tôn đức, đại biểu; Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chương trình nhạc kịch cải lương “Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận.”

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho rằng mỗi hoạt động có một cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hướng tới việc làm rõ giá trị của văn hóa Phật giáo trong đời sống con người và xã hội Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh)

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo đã có nhiều hoạt động trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Tất cả các hoạt động của chuỗi sự kiện lần này như hội thảo, triển lãm thư pháp, chương trình nghệ thuật, lễ cầu nguyện hòa bình... đều hướng tới tốt đời đẹp đạo, hướng đến những điều tốt đẹp nhất của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng tốt đẹp.

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động là các chương trình được thiết kế theo nhiều lớp, gồm văn hóa, học thuật, nghệ thuật và tâm linh, qua đó tạo nên không gian giới thiệu tương đối toàn diện về văn hóa Phật giáo Việt Nam./.