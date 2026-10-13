Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Năm 2026, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lựa chọn chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà” (Resilience Starts at Home). Chủ đề nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình trong việc chủ động chuẩn bị, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai.

Nhà ở là nơi người dân chịu tác động trực tiếp khi thiên tai xảy ra, đồng thời cũng là nơi khả năng chống chịu cần được xây dựng từ sớm. Việc bảo đảm an toàn cho nhà ở đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, từ chính quyền, khu vực tư nhân đến từng hộ gia đình.

Cuộc thi Rung Chuông Vàng tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: HNUE

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Văn Tiến, chủ đề năm nay đề cao việc giảm bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin và tăng cường năng lực chuẩn bị của hộ gia đình, bảo đảm cảnh báo sớm đến được với tất cả những người có nguy cơ bị ảnh hưởng và người dân biết cần làm gì khi cảnh báo được phát đi.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2026, nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai hiệu quả, thiết thực.

Vừa qua, Vòng chung kết Cuộc thi Rung Chuông Vàng đã diễn ra tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Ninh Bình), với 100 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ loại.

Vòng chung kết trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, cùng các giải tập thể dành cho các trường có phong trào thi đấu, cổ vũ và lan tỏa thông điệp tích cực. Cuộc thi tạo sân chơi giáo dục, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và thúc đẩy sự tham gia của nhà trường, giáo viên trong hoạt động truyền thông.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trao thưởng cuộc thi Rung Chuông Vàng. Ảnh: HNUE

Trước đó, Cuộc thi xây dựng và triển khai bài giảng về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được phát động tới sinh viên các trường đào tạo giáo viên, thu hút hơn 200 bài dự thi đến từ 4 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thủ đô Hà Nội và Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Qua vòng loại, 10 bài giảng xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết diễn ra ngày 12-10-2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với sự tham gia của 40 sinh viên đến từ 4 trường. Các đội thi xây dựng bài giảng xoay quanh ba nhóm nội dung gồm quyền trẻ em và an toàn trong thiên tai; phòng, chống và ứng phó với thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu và các hành vi xanh.

Cuộc thi góp phần rèn luyện năng lực thiết kế bài giảng, phương pháp truyền thông giáo dục về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm, đồng thời tạo ra các bài giảng có khả năng tiếp tục sử dụng trong trường học và lan tỏa kiến thức, kỹ năng đến học sinh và cộng đồng.

Một hoạt động có ý nghĩa khác trong tháng 10-2026 là cuộc thi “Dance Storm - Vũ điệu ứng phó thiên tai”, được phát động hơn 19.000 học sinh, sinh viên và đoàn viên, hội viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cuộc thi chọn ra 15 đội xuất sắc tiếp tục vào vòng chung kết vừa được tổ chức thành công cách đây ít ngày.

Một tiết mục tham gia cuộc thi Dance Storm - Vũ điệu ứng phó thiên tai. Ảnh: HNUE

Tại vòng chung kết, các đội sử dụng nhiều hình thức nghệ thuật như múa, nhảy hiện đại, hiphop, nhạc kịch, flashmob để thể hiện chủ đề “Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà”. Các tiết mục tập trung truyền tải thông điệp về chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng khả năng chống chịu từ mỗi gia đình và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng.

Thông qua hình thức nghệ thuật và sự tham gia rộng rãi của học sinh, sinh viên, cuộc thi góp phần đưa thông điệp phòng, chống thiên tai đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời tạo sân chơi để người trẻ phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng biểu diễn và tinh thần làm việc tập thể.

Chuỗi hoạt động trong tháng 10-2026 đã góp phần lan tỏa thông điệp “Khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà”, đồng thời tăng cường sự tham gia của học sinh, sinh viên và cộng đồng trong nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai, hướng tới xây dựng khả năng chống chịu từ mỗi gia đình và cộng đồng.