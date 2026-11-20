Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2026 tại Hà Nội, với chuỗi hoạt động triển lãm công nghệ, kết nối đầu tư, diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên đề và chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Sự kiện là dịp để doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và người dân tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

TECHFEST Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, cùng các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan.

Với chủ đề "Hành động đột phá - Kiến tạo giá trị", ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2026 hướng tới thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, đây là dịp kết nối các thành tố trong hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, nguồn lực, thị trường; tạo điều kiện để các ý tưởng, kết quả nghiên cứu và giải pháp công nghệ được thử nghiệm, hoàn thiện, thương mại hóa và nhân rộng.

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/12 tại Hà Nội (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ).

Một trong những hoạt động trọng tâm của TECHFEST Việt Nam 2026 là không gian triển lãm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, được tổ chức theo các khu vực chủ đề, kết nối giải pháp công nghệ với nhu cầu thực tiễn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ giới thiệu các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, hạ tầng số và những giải pháp đang được triển khai. Khu vực viện nghiên cứu, trường đại học tập trung trưng bày kết quả nghiên cứu, sáng chế, sản phẩm sáng tạo của sinh viên, robot, thiết bị thông minh cùng các ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường.

Bên cạnh triển lãm, sự kiện còn tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về chính sách và hợp tác quốc tế. Đây là nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trao đổi về định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Đáng chú ý, TECHFEST Việt Nam 2026 chú trọng tăng cường kết nối với mạng lưới đầu tư mạo hiểm và nguồn lực công nghệ quốc tế, hỗ trợ các giải pháp "Make in Việt Nam" tiếp cận thị trường toàn cầu.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, sự kiện không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và kết nối đầu tư mà còn giúp người dân tiếp cận những thành tựu, ứng dụng công nghệ mới.

Qua đó, TECHFEST Việt Nam 2026 góp phần thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thị trường, đưa các giải pháp công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.