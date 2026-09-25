Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Theo Bộ KH-CN, INNOVATION DAY 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, với các hoạt động tại Hà Nội và nhiều địa phương nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái.

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10. Điểm nhấn là lễ chào mừng INNOVATION DAY 2026, dự kiến tổ chức ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ KH-CN sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Chuỗi sự kiện còn có 3 diễn đàn: Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum). Cùng với đó là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo.

Một trong những trọng tâm của ngày hội là kết nối doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và nhà đầu tư, gắn kết quả nghiên cứu với nhu cầu thị trường. Qua đó, doanh nghiệp có thể tìm kiếm giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh; viện nghiên cứu, trường đại học giới thiệu kết quả nghiên cứu tới đơn vị sử dụng. Các tổ chức trung gian, quỹ đầu tư và nhà đầu tư trong, ngoài nước tham gia kết nối, góp phần tạo nguồn lực hoàn thiện và đưa công nghệ ra thị trường.

Thiết bị UAV của CT Group giới thiệu tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025. Ảnh: MST

INNOVATION DAY 2026 cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phát động phong trào sáng kiến, tổ chức cuộc thi ý tưởng, chương trình cải tiến kỹ thuật và tôn vinh những mô hình hiệu quả. Các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tham quan phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc không gian đổi mới sáng tạo mở giúp học sinh, sinh viên và người dân tiếp cận các thành quả khoa học, công nghệ.

Theo Bộ KH-CN, các hoạt động hướng tới phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, tăng cường liên kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và chuyên gia; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và kết quả nghiên cứu. Đây cũng là những hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong đời sống kinh tế - xã hội.

Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14-10-2025 của Chính phủ quy định ngày 1-10 hàng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, do Bộ KH-CN chủ trì.