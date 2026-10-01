Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026
Ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 chính thức diễn ra vào ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-hoi-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-2026-post1390316.html