Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là một biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, khí tiết người sĩ phu và tinh thần phụng sự dân tộc. Từ một nhà nho duy tân, một chí sĩ kiên cường trong phong trào đấu tranh chống thực dân đến một nhân sĩ tiêu biểu tham gia xây dựng chính quyền cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ đã thể hiện nhất quán một lẽ sống: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt, sự gắn bó, trân trọng và tin cậy giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một dấu ấn đẹp trong lịch sử cách mạng Việt Nam mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, của sự trọng dụng nhân tài và quy tụ những người yêu nước vì sự nghiệp chung.