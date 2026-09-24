Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì. Ngày hội năm 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chất lượng cuộc sống; khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động đầu tư, ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trọng tâm là thúc đẩy kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia và các chủ thể khác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác đầu tư và hình thành các sáng kiến, dự án mới. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và kết quả nghiên cứu, kết nối cung - cầu công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Bộ KH&CN đề nghị các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có nội dung và hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa trên phạm vi cả nước; tăng cường kết nối với cộng đồng nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài thông qua nền tảng số.

Các hoạt động hưởng ứng có thể gồm lễ phát động, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về đổi mới sáng tạo; triển lãm, trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo; kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học được khuyến khích tổ chức các chương trình tôn vinh, cuộc thi sáng kiến, hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động vốn.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025 - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Bộ KH&CN tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm

Theo kế hoạch dự kiến, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các hoạt động trọng tâm tại Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026.

Lễ chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Cùng với đó là các diễn đàn về tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong; Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) và các hoạt động kết nối, xúc tiến ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần lan tỏa thông điệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025, Việt Nam được xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024. Việt Nam được WIPO ghi nhận là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ và Việt Nam).