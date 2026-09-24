Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chính phủ quy định ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Năm 2026, Ngày hội mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Hà Nội nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái.

Việc tổ chức Ngày hội nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày hội cũng hướng tới thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, tăng cường liên kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các chuyên gia; đồng thời thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và các kết quả nghiên cứu.

Năm 2026, "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" được lựa chọn làm chủ đề của Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Các hoạt động cũng được định hướng gắn với thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; giới thiệu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; kết nối cung - cầu công nghệ và nguồn vốn; đồng thời tạo diễn đàn để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các chủ thể khác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được huy động tham gia, qua đó tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực, hợp tác và đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Thành phố Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026.

Đáng chú ý, Lễ chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, đồng thời trao giải cuộc thi "Sáng kiến khoa học" năm 2026.

Bên cạnh lễ chào mừng, chương trình còn có nhiều diễn đàn chuyên sâu, gồm Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum).

Một điểm nhấn khác là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), cùng các hoạt động kết nối và xúc tiến thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động bên lề dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đối tác.

Việc xác lập ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia tạo thêm một dấu mốc thường niên để kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái, đồng thời đưa hoạt động đổi mới sáng tạo trở thành một nội dung được lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng.

Có thể thấy, việc tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ tạo một dấu mốc thường niên để tôn vinh các sáng kiến, công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đưa quan điểm coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trở thành những hoạt động, kết nối và kết quả cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội./.