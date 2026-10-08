Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay tập trung yêu cầu chuyển từ xây dựng kiến trúc, nền tảng và dữ liệu sang khai thác hiệu quả các nguồn lực số, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường trong quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026 được tổ chức sáng 9/10, tập trung nhìn lại những kết quả nổi bật trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số quốc gia. Diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề như Chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, xây dựng dữ liệu an toàn và tin cậy, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực số quốc gia.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng các doanh nghiệp công nghệ. Đại diện VNPT, Viettel, TikTok và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực dữ liệu dân cư, kinh tế số, xã hội số sẽ trao đổi về các mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phát triển nền tảng số và phổ cập kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 tập trung yêu cầu chuyển từ xây dựng kiến trúc, nền tảng và dữ liệu sang khai thác hiệu quả các nguồn lực số, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường trong quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Bên cạnh các hoạt động chính, chuỗi sự kiện còn tổ chức các diễn đàn chuyên đề trong ngày 8 và 10/10, tập trung vào những xu hướng mới của công nghệ số, AI và đô thị thông minh.

Ngày 8/10 diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Việt Nam Next & đô thị thông minh châu Á (Vietnam Next & Smart City Asia Opening Ceremony) và Diễn đàn công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngày 10/10, Diễn đàn Đô thị thông minh tương lai với chủ đề “Smart Agent City - Đô thị thông minh của tương lai” sẽ trao đổi về các mô hình đô thị ứng dụng công nghệ số và AI trong quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ.

Nội dung tại các diễn đàn xoay quanh xu hướng công nghệ mới, khai thác dữ liệu và tài nguyên số, phát triển hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng AI trong quản trị và đô thị, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng công nghệ.

Xuyên suốt 3 ngày của chuỗi sự kiện là triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ. Với quy mô hơn 200 gian hàng, triển lãm tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, qua đó giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ trong quản trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 hướng tới việc chia sẻ và lan tỏa các mô hình, giải pháp có hiệu quả, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ. Các kiến trúc, nền tảng và nguồn dữ liệu số được khai thác theo hướng tạo ra giá trị thiết thực hơn cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Hà Anh