Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám
Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), từ ngày 5 - 15/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội thảo khoa học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Các hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo học và khẳng định những giá trị bền vững của di sản giáo dục Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-hoat-dong-huong-toi-ky-niem-950-nam-quoc-tu-giam-246261104191511667.htm