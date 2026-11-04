Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ bằng chính những người thực hành và trao truyền qua các thế hệ. Tại Phú Mỹ, việc chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ ca trù đang mở ra một kỳ vọng mới: Làm thế nào để những làn điệu cổ không chỉ được lưu giữ, mà còn tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng.