Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày truyền thống, các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều công trình, phần việc được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Sơn Giang ra quân triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Nổi bật là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân chỉnh trang vườn tạp cho các hộ người cao tuổi neo đơn; tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Trường Lưu ra quân vệ sinh môi trường.

“Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động không chỉ tạo khí thế thi đua trong thanh niên mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần chung tay của người dân trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương", chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Trường Lưu chia sẻ.

Cùng với đó, các công trình “Đường cờ thanh niên” được triển khai nhằm tạo cảnh quan khang trang cho các tuyến đường, khu dân cư, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân. Trong ảnh: Hội LHTN xã Đồng Lộc ra mắt công trình “Đường cờ thanh niên”.

Các hoạt động ra mắt mô hình kinh tế thanh niên cũng được quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế tại địa phương.

Các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu. Hoạt động tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tạo không khí gắn kết trong cộng đồng. Trong ảnh: Sôi nổi các hoạt động thể thao ở phường Hải Ninh và xã Phúc Trạch.

Các hoạt động được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên mà còn góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng hành với người dân và tham gia giải quyết những nhiệm vụ tại cơ sở. Trong ảnh: Chi đoàn thôn Phú Lộc (xã Trường Lưu) ra mắt tuyến đường thanh niên tự quản.

Các hoạt động được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Đặc biệt, việc gắn các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi vào chiều sâu. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thanh niên, hướng đến những công trình, phần việc có giá trị thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh