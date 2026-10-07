Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Trong đó, sở tổ chức sự kiện “Khuyến mại hàng hiệu - Đồng Nai Mega Sale 2026”; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình Tuần hàng Việt Nam, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản địa phương trên sàn thương mại điện tử; kết nối cung - cầu với các đơn vị phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị tại Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026.

Sở Công thương hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tham gia hội nghị kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp thành phố Đồng Nai với Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đồng thời, sở đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố hỗ trợ khoảng 100 doanh nghiệp tham gia 5 hội chợ, triển lãm trong nước và 2 hội nghị kết nối giao thương; thông tin, mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia 16 chương trình, hội chợ triển lãm và kết nối cung - cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại nước ngoài, sở đã kết nối, hỗ trợ 20 doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tại Lào; mời gọi, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia 4 chương trình hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường quốc tế trọng điểm như: Ấn Độ, Bỉ, Hà Lan, EU, Hoa Kỳ…