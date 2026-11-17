Ngày 17/11, Thường trực UBND tỉnh Sơn La tổ chức cuộc họp thống nhất công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức.

Lịch trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La

Đến nay, Sở đã ban hành quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, xây dựng quy chế tổ chức và thông báo triệu tập các đoàn tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026. Dự thảo kịch bản tổng thể chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu” cũng đã được hoàn thành.

Cùng với đó, maket tổng thể không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa của 12 dân tộc tỉnh Sơn La và các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian đã được thiết kế. Không gian trưng bày, trải nghiệm với sách cũng đang được chuẩn bị.

Ngành văn hóa đồng thời hoàn thiện nội dung Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới”, tổ chức tập luyện và chuẩn bị trình diễn nghệ thuật Xòe Thái.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La

Một điểm nhấn tại Ngày hội là hoạt động chuyển trao các danh hiệu du lịch quốc tế: “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026” cho xã Tà Xùa và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026” lần thứ 5 liên tiếp cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Từ nay đến ngày khai mạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác chuẩn bị, tập trung vào tuyên truyền, cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, hoàn thiện các không gian trưng bày, luyện tập chương trình nghệ thuật và trình diễn Xòe Thái.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của Ngày hội diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2026 tại Quảng trường Tây Bắc.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Sơn La đến đông đảo du khách.