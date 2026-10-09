Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phát biểu khai mạc. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, nhất là trong thế hệ trẻ. Ngày hội cũng tạo cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra từ ngày 9 -11/10, với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh; trình diễn nghề thủ công truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Phụ nữ dân tộc Mông tái hiện những công đoạn để tạo nên bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Cùng với đó là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian gồm kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ cũng được tổ chức, tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào các địa phương giao lưu, thi đấu. Bên cạnh đó, Ngày hội còn có không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật cùng các hoạt động kết nối văn hóa, du lịch. Sự kiện không chỉ góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên và các địa phương tham gia mà còn thúc đẩy liên kết phát triển văn hóa, du lịch, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.