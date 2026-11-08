Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội 'Sắc màu văn hóa Lào Cai' năm 2026

Một tiết mục chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 19/8, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 được tổ chức từ ngày 20/11 đến 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường 19/8 và Không gian Trà Shan và Sắc màu thổ cẩm với chủ đề “Theo dấu trà Shan-Chạm sắc thổ cẩm," góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh Lào Cai.

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), qua đó tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường đoàn kết cộng đồng, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng thời, Ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh, con người, di sản văn hóa, sản phẩm trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế cộng đồng.

Điểm nhấn của Ngày hội là Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, bắt đầu lúc 20 giờ ngày 20/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Trước chương trình chính thức, từ 19 giờ 15 phút đến 19 giờ 45 phút sẽ diễn ra hoạt động diễu diễn đường phố với khoảng 6-8 khối đại diện các dân tộc đặc trưng của tỉnh như Tày, Mông, Dao, Thái, Kinh, Cao Lan... Mỗi khối dự kiến có 40 người tham gia.

Chương trình chính thức kéo dài khoảng 70 phút, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt với thời lượng khoảng 60 phút, kết thúc bằng màn múa sạp hoặc múa xòe tập thể. Dự kiến, chương trình huy động khoảng 4.000 người tham gia.

Một hoạt động nổi bật khác là Không gian Trà Shan và Sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Theo dấu trà Shan-Chạm sắc thổ cẩm," diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 24/11 tại khu vực phố đi bộ Hào Gia. Không gian được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, hài hòa bản sắc văn hóa các dân tộc, quy mô tối đa 30 gian hàng.

Tại đây sẽ giới thiệu các sản phẩm trà, trang phục, nghề thủ công, thổ cẩm ứng dụng, sản phẩm OCOP và tư liệu văn hóa; tổ chức trình diễn pha trà, thưởng trà, hội thảo, đấu giá sản phẩm trà; trình diễn nghề truyền thống, trang phục, nghệ thuật dân gian và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân, người trồng chè và cộng đồng.

Các hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa, nâng cao nhận diện thương hiệu trà Shan, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ Ngày hội, tại phố đi bộ Hào Gia còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân và du khách vào các buổi tối từ ngày 20/11 đến ngày 24/11./.

Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được Bộ Chính trị thống nhất tại Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, đồng thời để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sỹ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh. Ngày này đã được quy định tại Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc Đảng, Nhà nước quyết định lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để có một ngày tôn vinh văn hóa Việt Nam, mà còn nhằm khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cùng với đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, những người làm công tác văn hóa tiếp tục sáng tạo, cống hiến, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân được tham gia, sáng tạo với các chủ thể và thụ hưởng các giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.