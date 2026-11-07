Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival mùa Đông Bắc Hà 2026

Giữa sức hút của video ngắn và mạng xã hội, việc duy trì thói quen đọc sách đang trở thành thách thức đối với không ít người trẻ. Bằng những cách làm sáng tạo, gần gũi, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã và đang góp phần đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy tình yêu đọc sách trong giới trẻ.