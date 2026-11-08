Nhiều hoạt động hấp dẫn, Festival Trà Quốc tế 2026 thu hút hơn 260.000 lượt khách

Diễn ra từ ngày 30/10 - 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), Festival có chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế phong phú. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, từ ngày 29/10 - 6/11, Festival ước đón trên 260.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc.

Nhiều hoạt động nổi bật như chương trình khai mạc “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Rước trà khai hội, Diễn đàn kinh tế trà quốc tế 2026 với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu”, giao lưu và thưởng trà tại 5 vùng chè tiêu biểu: Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh.

Festival còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, OCOP, xúc tiến thương mại, liên hoan ẩm thực từ trà, chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên, cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 và triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”. Hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn là Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Một dấu mốc đáng chú ý của Festival là “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận những tri thức, kinh nghiệm được cộng đồng người làm chè gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời mở thêm cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển ngành chè.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Festival tạo sự kết nối giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế, sản phẩm trà với du lịch, người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, góp phần khẳng định thương hiệu Trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp, ngành, địa phương, người trồng chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục chung sức gìn giữ, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên, chuyển những cơ hội từ Festival thành kết quả phát triển cụ thể.

Dịp này, ông Bùi Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 36 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Ban Tổ chức Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 công bố, trao các danh hiệu xuất sắc. Thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng) được trao danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026”, kèm tiền thưởng 20 triệu đồng và quà tặng. Thí sinh Lý Thu Hằng (Hà Nội) giành danh hiệu Quán quân, nhận Cúp, chứng nhận và giải thưởng tổng trị giá 100 triệu đồng.

Festival khép lại, mở ra cơ hội tiếp tục quảng bá văn hóa trà, phát triển du lịch và nâng cao giá trị thương hiệu Trà Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.