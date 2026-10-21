Nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ diễn ra ở Đà Lạt

Chương trình hướng đến việc tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua không gian trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, du khách và đối tác tiềm năng đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch.

Khách mời tham dự buổi họp báo công bố chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) với các hoạt động gồm biểu diễn K-POP và nghệ thuật Việt Nam, trình diễn thời trang hanbok và áo dài, giới thiệu ẩm thực, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc cùng giải chạy quốc tế Vì Đà Lạt xanh 2026.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, địa phương sẽ mời gọi các tỉnh bạn cùng tham gia; góp phần làm phong phú không gian quảng bá sản phẩm và du lịch, tăng cường liên kết giữa các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối với đối tác Hàn Quốc.