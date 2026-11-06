Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, bà Trần Thị Mỹ Hạnh thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Hội tụ sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, giới thiệu tinh thần đoàn kết, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm tự hào về quê hương, con người Nghệ An.

Bên cạnh đó, vào lúc 20h ngày 18/11, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn; đồng thời khai mạc Triển lãm “Đất và Người Nghệ An” và trưng bày chuyên đề “Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật”.

Các hoạt động góp phần mở rộng không gian tiếp cận di sản, tạo điều kiện để công chúng tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị được lưu giữ qua các hiện vật, cổ vật; qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Một điểm nhấn nổi bật khác sẽ ra mắt tour “Dòng Lam ngân Ví” – kết nối dòng sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm vào lúc 17h ngày 17/11, tại khu vực Bến Thủy (sông Lam).

Sản phẩm hướng tới kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, mở ra hướng trải nghiệm văn hóa - du lịch mang dấu ấn địa phương. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách thông qua những trải nghiệm gắn với không gian văn hóa bản địa.

Từ ngày 17/11 đến 22/11, không gian văn hóa và Ẩm thực Xứ Nghệ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa phục vụ từ 8h đến 22h hằng ngày; tạo điều kiện để người dân, du khách thưởng thức nghệ thuật truyền thống trong không gian gần gũi, giàu bản sắc.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ ngày 17/11 đến 22/11, các gian hàng theo chủ đề “Hương rừng”, “Hương biển”, “Hương đồng”, “Bếp xứ Nghệ”, “Nét Nghệ” cùng các không gian trải nghiệm ẩm thực, “Góc văn hóa công nhân” và “Không gian chuyển đổi số” sẽ giới thiệu những sắc màu đa dạng trong đời sống văn hóa, sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Đặc biệt, hội chợ xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Nghệ An năm 2026 diễn ra tại đường Hồ Tùng Mậu từ ngày 17/11 đến 24/11, góp phần giới thiệu sản phẩm, kết nối hoạt động quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã...

Quang cảnh buổi họp báo.

Gắn kết cộng đồng, tôn vinh những đóng góp tiêu biểu

Một trong những nội dung ý nghĩa của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết là các hoạt động giao lưu, biểu dương và tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Vào tối 18/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình trình diễn áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số và nhảy dân vũ; biểu dương các điển hình “Dân vận khéo”, “Người làm công tác Mặt trận tiêu biểu”; ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú” và Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa, ngày 15/11 tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi trẻ tại Cung Lễ hội, phường Trường Vinh; ngày 17/11 tổ chức lễ tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu tại Nhà khách Nghệ An; tối 22/11 tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ bế mạc ngày 24/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian công cộng, văn hóa và di sản, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 hướng tới xây dựng một ngày hội gần gũi, thiết thực, nơi các tầng lớp Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thưởng thức nghệ thuật và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.