Nhiều hoạt động đặc sắc tại 'Lễ hội Trung thu 2026'

Lễ hội do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam thực hiện, hướng tới tạo dựng không gian văn hóa dành cho thiếu nhi, qua đó giúp các em tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị truyền thống của Tết Trung thu trong đời sống đương đại.

Các em nhỏ tham gia diễu hành đường phố cùng đoàn múa lân sư

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, thể thao và thực hành sáng tạo sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Điểm nhấn của Lễ hội là không gian trang trí, tiểu cảnh, mâm cỗ trông trăng cùng các sản phẩm đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy… Bên cạnh đó là không gian giới thiệu Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa và các sản phẩm thủ công.

Triển lãm tranh thiếu nhi được tổ chức với hai chủ đề “Dưới ánh trăng xanh” và “Ước mơ xanh”. Trong đó, “Dưới ánh trăng xanh” giới thiệu các tác phẩm tham gia “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi Thành phố mở rộng 2026” do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện.

“Ước mơ xanh” giới thiệu những tác phẩm thể hiện góc nhìn, ước mơ và thế giới giàu tình yêu thương qua nét vẽ của thiếu nhi, do Trung tâm Mỹ thuật Teen Art thực hiện.

Các em nhỏ trải nghiệm làm đèn Trung thu

Trải nghiệm làm bánh Trung thu

Các hoạt động trải nghiệm cũng được tổ chức xuyên suốt Lễ hội, trong đó có hướng dẫn làm đồ chơi Trung thu truyền thống, làm bánh Trung thu, gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật, làm bưu thiếp và các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Các em cũng được tham gia trò chơi dân gian, hoạt động vận động, cờ vua, Rubik…, qua đó rèn luyện sự khéo léo, tư duy và khả năng sáng tạo.

Các chương trình nghệ thuật, giao lưu với nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng, rước đèn và phá cỗ trông trăng góp phần tạo không khí vui tươi, rộn ràng cho Lễ hội. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật “Trung thu cho em” hướng tới tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng.

Theo chương trình, tối 23.9 diễn ra chương trình nghệ thuật “Trăng à - trăng ơi”. Ngày 24.9 có chương trình giao lưu với các nghệ sĩ chủ đề “Trung thu cho em” vào 8h30; từ 17h30-19h là chương trình “Vui đón trăng rằm” và biểu dương học sinh có thành tích trong học tập.

Từ 18h30-21h diễn ra "Lễ hội Trăng rằm" với các hoạt động diễu hành, rước đèn và chương trình nghệ thuật.

Các hoạt động triển lãm tranh thiếu nhi, trưng bày tiểu cảnh và mâm cỗ Trung thu truyền thống được tổ chức trong suốt thời gian Lễ hội. Hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi, làm bánh Trung thu và thực hành nghề thủ công diễn ra vào các khung giờ 8h30–11h, 14h30–17h và 19h–21h ngày 24.9.