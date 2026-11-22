Dự chương trình có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hội trại.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu khai mạc hội trại.

Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 được tổ chức tại 3 khu vực: Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Các đồng chí: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội trại.

Hội trại năm nay thu hút 19 đơn vị tham gia với các không gian trưng bày được thiết kế phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương, đơn vị. Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như trưng bày hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa; giao lưu dân ca, dân vũ; trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và các trò chơi dân gian. Qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của các vùng, miền trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại hội trại.

Điểm nhấn của chương trình là Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của nghệ nhân, làng nghề và các cơ sở sản xuất. Hoạt động này cũng tạo cơ hội giao lưu, hợp tác, kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và phát huy. Trong không gian phát triển mới, Phú Thọ còn là nơi giao thoa của nhiều vùng văn hóa giàu bản sắc, kết nối văn hóa cội nguồn với những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Sán Dìu và các dân tộc anh em, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú và thống nhất.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các hoạt động văn hóa tại hội trại.

Đồng chí khẳng định, hội trại không chỉ là dịp tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Chương trình khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ Nhân dân.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa, chương trình tạo cơ hội kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và dịch vụ; thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò quan trọng của văn hóa, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến du lịch đa sắc màu, hấp dẫn và phát triển bền vững.