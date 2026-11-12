Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long thông tin về các sự kiện Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 tại Vĩnh Long.

Tuần lễ sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến thương mại. Chuỗi sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân, du khách.

Theo ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay có nhiều hoạt động đáng chú ý, trong đó có khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu; hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ; biểu diễn múa rối nước; đua ghe Ngo...

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.

Các hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc giao lưu, trình diễn, quảng bá di sản. Trong đó, công trình Khu lưu niệm cố soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu là điểm nhấn có ý nghĩa trong việc tôn vinh những đóng góp của người nghệ sĩ đối với nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Vĩnh Long triển khai các hoạt động từ ngày 1 đến 18/11. Tỉnh lựa chọn 12 điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làm điểm nhấn, trong đó có 9 điểm cấp tỉnh và 3 điểm dự kiến đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự.

Các hoạt động tại cộng đồng tập trung vào biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống, thể thao quần chúng, giới thiệu ẩm thực, nghề thủ công và sản phẩm văn hóa địa phương. Qua đó, người dân không chỉ tham gia các hoạt động mà còn trực tiếp giới thiệu, thực hành và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là chương trình “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh thông qua hình ảnh, tư liệu, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, nghề truyền thống và các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Người dân, du khách còn có cơ hội giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ, trải nghiệm một số loại hình nghệ thuật và thực hành văn hóa dân gian.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa. Hội chợ được tổ chức với quy mô 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng hóa công nghiệp nông thôn và các sản phẩm tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố.

Những hoạt động chính trong chuỗi sự kiện.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đã có 338 gian hàng đăng ký tham gia, đạt gần 97% quy mô dự kiến. Trong khuôn khổ hội chợ còn có hoạt động livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Khmer với chủ đề “Tinh hoa truyền thống - Gắn kết và phát triển”. Người dân, du khách có thể tìm hiểu nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm, thưởng thức cốm dẹp, xem trình diễn gói bánh tét và các hoạt động văn nghệ truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động trong tháng 11, Vĩnh Long hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.