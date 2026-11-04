Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Dự kiến bắn pháo hoa tại Mỹ Đình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÀ

Nhiều chương trình nghệ thuật ưu đãi vé

Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21 đến 28-11 tại Hà Nội, giới thiệu 4 vở diễn gồm: Mặt nạ người; Nghêu, Sò, Ốc, Hến; Điều còn lại và Ảo ảnh. Các suất diễn diễn ra tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Đại Nam và Trung tâm Văn hóa Đống Đa. Riêng tối 24-11, nhà hát biểu diễn vở Điều còn lại tại Rạp Đại Nam.

Các chương trình áp dụng chính sách ưu đãi vé từ 10% đến 20%.

Vở diễn Mặt nạ người của Nhà hát kịch Việt Nam

Dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức tuần biểu diễn với 3 tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (tối 22 và 28-11), Tuổi thơ dữ dội (15 giờ ngày 29-11) và Quân khu Nam Đồng (tối 29-11). Nhà hát giảm 20% giá vé niêm yết đối với các suất diễn thuộc chương trình.

Cùng đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu hai tác phẩm Cảm xúc Long Thành (tối 7-11) và Nghêu, Sò, Ốc, Hến ( tối 14-11), giảm 20% giá vé. Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng triển khai mức giảm tương tự đối với ba chương trình Sơn Thần Thủy Quái; Lời của tre và Ước mơ xanh.

Đặc biệt, hơn 38.000 vé miễn phí dự kiến được phát hành phục vụ khán giả tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sự kiện này diễn ra vào 20 giờ ngày 24-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có quy mô khoảng 50.000 người, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng những màn pháo hoa rực rỡ.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nghệ sĩ.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng hào hứng nhận lời tham gia chương trình. Có người sẵn sàng điều chỉnh lịch tổ chức show, có người tạm gác lịch trình ở nước ngoài, người khác thay đổi kế hoạch quay MV để có mặt.

"Các nghệ sĩ không đặt vấn đề thù lao, bồi dưỡng, cũng không câu nệ về bài hát, tiết mục hay vị trí biểu diễn. Tất cả đều chung một tinh thần hào hứng, trách nhiệm và hết lòng vì một ngày hội lớn của văn hóa nước nhà”, NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Tại Mỹ Đình tối 24-11, dự kiến sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: HOÀNG HÀ

Phố cổ Hà Nội mở không gian trải nghiệm di sản

Cùng với các chương trình biểu diễn, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại 10 không gian di sản trong tháng 11. Các hoạt động này nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Nghệ nhân các làng nghề giao lưu, trình diễn trong không gian phố cổ. Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Các hoạt động gồm trưng bày, trình diễn, giao lưu nghệ nhân và trải nghiệm nghề truyền thống. Tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” giới thiệu thú chơi chim gáy, bonsai và văn hóa thưởng trà.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ (50 Đào Duy Từ) giới thiệu nghệ thuật Tuồng qua phục trang, đạo cụ và các tiết mục biểu diễn. Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tổ chức trưng bày “Tinh hoa hội tụ”. Hai điểm nhấn là sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá.

Các điểm di sản khác giới thiệu nghề đúc đồng, chế tác sừng, làm gốm tại Đình Kim Ngân; mỹ nghệ Sơn Đồng tại 22 Hàng Buồm; sơn mài Đường Lâm tại Đình Hà Vĩ; dược trà tại Di tích 40 Lãn Ông... Khách tham quan có thể trực tiếp tô gốm, tìm hiểu kỹ thuật đúc đồng, trải nghiệm sơn mài và giao lưu với nghệ nhân. Chuỗi hoạt động đưa nghề truyền thống đến gần công chúng ngay trong những không gian di sản của phố cổ.