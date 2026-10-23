Nhiều hoạt động, chuỗi hội thảo, triển lãm sẽ diễn ra tại DIGIFEST Đồng Nai 2026

Mô phỏng cổng chào, không gian tổ chức diễn đàn và triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình được Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Đồng Nai, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì và bảo trợ. Chương trình do Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Là chuỗi sự kiện trọng điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, DIGIFEST Đồng Nai 2026 được tổ chức nhằm chào mừng ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1-10) và ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với kế hoạch hành động của địa phương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Trong khuôn khổ chương trình, DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ diễn ra tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Đồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Đồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Đồng Nai.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, DIGIFEST Đồng Nai 2026 tập trung vào nguyên tắc “3 thật: Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”. Đây là định hướng xuyên suốt nhằm đưa các vấn đề thực tiễn của địa phương trở thành trọng tâm thảo luận, kết nối với giải pháp công nghệ phù hợp và từng bước hình thành các chương trình hành động có khả năng đo lường hiệu quả. Song hành cùng các diễn đàn và hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) địa phương là điểm nhấn trải nghiệm của DIGIFEST Đồng Nai 2026. Triển lãm dự kiến có hơn 200 gian hàng với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia, với khoảng 5 ngàn lượt khách tham quan.

Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai họp với các đơn vị, sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Bên cạnh các hoạt động chính, DIGIFEST Đồng Nai 2026 dự kiến tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư tiềm năng cho Khu Công nghệ số Long Thành, Khu Đổi mới sáng tạo Bình An và Khu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đồng Xoài. Ngoài ra, trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026 còn có cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo do Thành đoàn Đồng Nai tổ chức; các chương trình trao giải khoa học và kỹ thuật của thành phố; cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật…