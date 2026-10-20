Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam ở đặc khu Trường Sa

Tối 19-10, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng trên đảo Trường Sa tặng hoa chúc mừng hội viên phụ nữ trên đảo.

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của UBND đặc khu Trường Sa và tình cảm, sự sẻ chia, động viên của cán bộ, chiến sĩ đối với hội viên phụ nữ đang sinh sống, công tác nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Hội viên phụ nữ đảo Đá Tây phát biểu ôn truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, hội viên phụ nữ trên các đảo ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được nghe thư chúc mừng của Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa; thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi trên đảo và hội viên phụ nữ biểu diễn. Chỉ huy các đảo cũng đã tặng quà, phát biểu chúc mừng, động viên các hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực vun đắp gia đình hạnh phúc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình trên đảo.

Tiết mục văn nghệ của tổ phụ nữ đảo Sinh Tồn.

Hoạt động gặp mặt góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia giữa cán bộ, chiến sĩ với phụ nữ và các gia đình trên đảo. Qua đó, động viên hội viên phụ nữ tiếp tục gắn bó với biển đảo, cùng quân và dân đặc khu Trường Sa xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.